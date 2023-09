Gamberini, la sopravvissuta: "Giustizia che ci spettava"

L’ex Nar Gilberto Cavallini è stato condannato all’ergastolo anche in secondo grado, per concorso in "strage politica": quella in stazione Centrale, il 2 agosto 1980. Ottantacinque vittime, oltre 200 feriti. Una voragine ancora aperta nel cuore della città e della storia italiana.

Marina Gamberini è sopravvissuta all’esplosione della bomba che dilaniò l’ufficio in cui lei lavorava, al primo piano della stazione sopra la sala d’aspetto di seconda classe in cui fu posizionato l’ordigno. Divenuta famosa suo malgrado per una fotografia scattatale mentre la soccorrevano, da 43 anni si batte per la verità. E per la giustizia.

Confermata la condanna a Gilberto Cavallini. Per la Corte, era lui il "quarto uomo" della bomba quel giorno, con Mambro, Fioravanti, Ciavardini. Come l’ha presa?

"Non ero in aula alla lettura della sentenza e ne sono contenta. Perché esserci è sempre emotivamente impegnativo. Di fronte a un ergastolo non si può gioire. Poi manca ancora la Cassazione. In quarant’anni abbiamo visto di tutto, pure l’avvocato che ci tradì e si associò ai depistaggi. Non do niente per scontato".

Lei è stata presente a quasi tutte le altre udienze, anche in primo grado.

"Sono stati anni difficili e lunghi. Eravamo in aula due volte a settimana, ad assistere ai giochetti, alle strategie della difesa.Un’altalena di emozioni".

Si aspettava quest’esito?

"Da anni è tutto provato, questi ultimi processi non sono più indiziari, ma basati su prove e documenti. Non poteva finire diversamente. In ogni caso, si tratta di un passo importante, siamo grati ai nostri avvocati, che si sono battuti nonostante le difficoltà. Hanno raggiunto un risultato che abbiamo rischiato di non ottenere".

Pensa che giustizia sia stata fatta, almeno in parte?

"Bisogna vedere. La Cassazione cosa dirà? Cavallini tornerà in cella? La sofferenza, poi, non si spegne mai. Non c’è rivincita, è una conclusione che ci spettava anni fa. E che meritavano anche quei genitori morti senza sapere che avrebbero potuto avere giustizia per i figli perduti in stazione".

All’inizio del 2024 comincerà anche il processo d’appello a Paolo Bellini, pure condannato all’ergastolo in primo grado. Ci sarà?

"Certo. Anche quello sarà un percorso impegnativo. Lui inizialmente si era proposto con atteggiamento dimesso, ora mi pare più aggressivo. Mi preoccupa. Però ci penseremo quando sarà: per ora mi godo il fatto di andare a mangiare una pizza con gli altri membri dell’Associazione per i familiari delle vittime, una serata informale per distenderci un po’".

Federica Orlandi