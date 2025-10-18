Gamberini (Legacoop): "Innovazione e diritti, modello ancora attuale"

Tra dazi che tagliano gli ordini, salari che perdono potere d’acquisto, caro-affitti e caro-casa, non è un buon momento per l’economia. E anche l’Emilia-Romagna e Bologna soffrono. Eppure, "il Patto per il lavoro e per il clima, che presto sarà sottoscritto con qualche miglioramento, hanno fatto sì che il sistema regionale reggesse e ha consentito che la cooperazione potesse in parte programmare lo sviluppo, scegliere dove andare". Così Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop, fa un quadro della situazione e traccia le coordinate per i prossimi anni del colosso. Gamberini è intervenuto l’altro giorno all’evento per gli 80 anni di Legacoop Bologna al cinema Modernissimo, festeggiato insieme alla ’padrona di casa’, Rita Ghedini, numero uno dell’associazione felsinea, e a Carlo Cimbri, vertice di Unipol.

Presidente, qual è lo stato di salute della cooperazione? "Il modello di impresa cooperativo è assolutamente attuale. Da parte di alcuni, c’è la percezione che la cooperazione sia un modello barocco e antico, in realtà abbiamo portato grandi innovazioni: responsabilità sociale di imprese, inclusione, la capacità di reinvestire parte dei profitti sulla comunità, consumo consapevole e sostenibilità ambientale. Ancora: le imprese nate per l’inclusione del lavoro femminile negli anni Sessanta e Settanta, oggi sono grandi imprese e hanno fatto nell’innovare e costruire. Tutti temi oggi al centro del dibattito pubblico che il modello cooperativo ha anticipato".

Ma come si affronta una questione come i salari drammaticamente in calo? "Il rispetto dei contratti, la qualità del lavoro, con le persone al centro, sono nostre caratteristiche. Tre anni fa, per primi abbiamo accettato la sfida realizzando il Manifesto del lavoro cooperativo, sentivamo il bisogno di caratterizzare il nostro impegno su questo tema".

E il caro-affitti, piaga che tocca soprattutto Bologna? "È chiaro che Bologna subisce una forte pressione dal turismo, inoltre è una città che aumenta da cinque anni i propri abitanti. Detto ciò, il tema va affrontato concretamente, le imprese sono disponibili a fare la loro parte e Legacoop è in prima fila, forte della tradizione di offrire un’opportunità abitativa dei propri soci. Abbiamo costruito un Piano casa che può essere una parte di risposta al problema, con edilizia calmierata e costi ridotti di realizzazione, in modo da costituire un’opportunità per l’ex ceto medio. Da parte di Bologna e della Regione c’è una disponibilità a iniziale a lavorare e, in questi mesi, si stanno ottenendo importanti risorse dalla BEI (la banca europea degli investimenti, ndr), che possono risultare decisivi".

Le condizioni per fare impresa in Italia e in Europa, però, sono diventate molto difficili, tra dazi, caro-energia, investimenti non sufficienti, ecc... "Il punto è che manca – in Italia e in Europa – un quadro condiviso di politiche industriali. Non vediamo grandi segnali nel documento di bilancio della Commissione Ue, e intanto Cina e Stati Uniti ci stritolano, i Paesi emergenti avanzano, il rischio è la stagnazione dell’economia del continente. Va sviluppato il mercato interno, mentre il governo – non parlo solo di quello in carica e non ne faccio una questione di colore – da troppo tempo non affronta il nodo dei costi energetici, ad esempio, che crea un forte deficit di competitività con gli altri Paesi. In questo contesto, il mondo cooperativo e l’economia sociale possono essere protagonisti, strumenti di politica industriali. Penso all’agricoltura, le filiere cooperative dell’agroalimentare sono quelle che meglio tutelano i piccoli coltivatori meglio i piccoli coltivatori".

