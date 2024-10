Gammons dona una tela alla città. Un percorso d’arte per il centro

‘Il toro giallo il toro blu’: è il titolo dell’opera pittorica di Tom Gammons che è stata inaugurata nei giorni scorsi in via 2 Agosto 1980 al civico 11. Nelle ultime due settimane, l’artista ha realizzato e donato al Comune la sua tela su un pannello fissato su un muro della via. Necessario l’uso di nastro adesivo, mascheratura e vernice spray e quasi 100 ore di lavoro. Gammons, di Portland e grande appassionato della Lamborghini, è il secondo artista, dopo l’olandese Marcel Bastiaans con il suo ‘Toro’, a donare un’opera artistica al Comune. "Sant’Agata Bolognese avrà sempre un posto privilegiato nella mia memoria e nel mio cuore. Sono orgoglioso di tornare ancora una volta in questo luogo che amo e vedere le mie opere d’arte sui muri di questa città". Il sindaco Beppe Vicinelli e la giunta erano presenti all’inaugurazione, insieme ad appassionati provenienti da vari Paesi europei, ma anche dal Giappone, con le loro Lamborghini d’epoca.

"Ringrazio – sottolinea il primo cittadino – Tom Gammons, l’associazione Via Modena che ha collaborato nell’iniziativa e la storica famiglia Malaguti di Sant’Agata, che ha concesso la parete per il dipinto. Mi auguro che questo possa essere solo l’inizio di una splendida avventura culturale in grado di creare un percorso artisticamente coerente per visitare il centro storico". Prima di rientrare a Portland, Gammons ha regalato al Comune il catalogo delle sue opere il cui incipit è affidato ad Alberto Moravia: "Le amicizie non si scelgono per caso, ma secondo le passioni che ci dominano".

Pier Luigi Trombetta