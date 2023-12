Ganzole chiusa ai mezzi pesanti. Cna: "Un danno per le imprese"

Sbagliato chiudere la strada delle Ganzole ai mezzi pesanti. Anche Cna di Bologna critica l’ordinanza con la quale pochi giorni fa la Città Metropolitana di Bologna in accordo coi comuni di Pianoro e Sasso ha disposto il divieto di transito dei mezzi pesanti sulla Provinciale che collega le vallate del Reno e del Savena tra Sasso e la zona produttiva di Pianoro. Un provvedimento subito contestato dal gruppo Marchesini ed ora criticato con decisione dalla Cna. Giordano Bianconi, presidente di Cna Fita trasporti Bologna dice che : "La chiusura delle Ganzole al traffico pesante fino al 15 marzo rappresenta un doppio danno: le aziende si troveranno in difficoltà nel ricevere e consegnare la merce. Allo stesso tempo le imprese dei trasporti vedranno vanificato il loro impegno a investire sulla sicurezza dei loro mezzi, dopo avere sostenuto costi rilevanti per raggiungere questi obiettivi".

La critica è poi argomentata anche condividendo la motivazione della sicurezza, ma non l’estensione temporale: "Non siamo d’accordo nel voler chiudere per così tanto tempo una strada strategica anche senza che siano in corso eventi atmosferici. Chiaramente in caso di neve o altri eventi climatici concordiamo nell’aumentare il livello di sicurezza anche con la chiusura della strada, ma quando questi eventi meteo non sono in corso, ci pare eccessivo chiudere l’arteria".