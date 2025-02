Gara di solidarietà dopo il furto al gattile

Una pizza di solidarietà. L’iniziativa benefica è stata organizzata dal Comune di Ozzano in favore del gattile locale e dell’associazione Fratelli di Zampa che gestisce la struttura. Questa ospita un centinaio di gatti ed è stata presa di mira un paio di settimane fa da ladri che, oltre a mettere tutto a soqquadro, hanno rubato denaro provento di donazioni, cibo per felini e importanti farmaci destinati alla cura degli ospiti.

Privati cittadini e imprese del territorio in modo autonomo si sono subito attivati per dare un primo aiuto all’associazione, e il Comune ora promuove un evento che punta a raccogliere fondi da destinare al gattile per provare a riacquistare quanto è stato rubato. L’appuntamento è per il giorno 28 febbraio, alle 19, presso il ristorante self service ‘Tutti i Gusti - free flow’ in via Billi a Ozzano. "A seguito del furto e dell’effrazione non risultano gatti dispersi – riporta l’associazione che gestisce il gattile –. Alcuni mici sono stati recuperati nei dintorni della struttura subito dopo il furto. I danni, complessivamente, ammontano a qualche migliaio di euro. Su quanto accaduto è stata presentata regolare denuncia ai carabinieri, che stanno indagando".

"Il vile atto subito dal gattile Oasi Felina Fratelli di Zampa ha colpito non solo i volontari che quotidianamente ci dedicano tempo e passione, ma l’intera comunità – spiega l’assessore al Benessere animale Giovanni Catrini –. Per questo motivo, come amministrazione abbiamo subito affidato alla polizia locale uno studio sulla videosorveglianza nella zona di via dello Sport e Primo Maggio, un’area nevralgica che comprende impianti sportivi, il centro del riuso, la stazione ferroviaria e le realtà di accoglienza animale".

"Parallelamente – aggiunge l’assessore Catrini –, vogliamo dare un segnale concreto di solidarietà e il 28 febbraio il Comune organizzerà una pizzata benefica per sostenere il gattile, mentre i volontari del centro del riuso si sono già attivati per donare un macchinario per la lettura dei microchip, strumento essenziale per la tutela degli animali. Questa risposta corale dimostra come la nostra sia una comunità che non si piega davanti a gesti ignobili, ma reagisce con determinazione e solidarietà".

Zoe Pederzini