Gara di torte di riso, sul podio il dolce del centro sociale Molinari

È il centro sociale Molinari di Madonna dei Prati il primo vincitore della gara-degustazione di torta di riso bandita dal centro sociale Pertini di Zola in occasione della festa della domenica in Albis. Oltre 130 persone hanno partecipato all’evento finale che ha visto unanime il giudizio dei presenti e quello della giuria specializzata presieduta dall’attore, comico e conduttore televisivo Stefano Bicocchi: in arte Vito. Gioca in casa questa specialità bolognese che è il dolce tipico che è sulla tavola di tanti zolesi in occasione della festa religiosa che prevede le quarant’ore di adorazione eucaristica e la processione solenne fra le vie del centro. La prima edizione di ‘Ti amo torta di riso’ è stata preparata da un corso tenuto dalle cuoche della Pro Loco e rivolto a tutti quelli che desideravano apprendere i rudimenti e i segreti per ottenere il migliore risultato per questa torta d’occasione. Sono stati quaranta i partecipanti al corso. Mentre accanto alla giuria di qualità presieduta da Vito, gli ospiti hanno votato le 5 torte in gara che hanno visto sul gradino più alto del podio la torta preparata dal centro Molinari di Madonna dei Prati, seguita dalla torta del centro Pertini e da quella del centro Falcone di Riale. Identico verdetto è stato attestato anche dalla giuria di qualità che, oltre a Vito ha affiancato lo scrittore Simone Metalli e lo chef Pietro Bruni. "La vera vincitrice è però la solidarietà: il ricavato dell’iniziativa verrà infatti devoluto all’associazione Tuttinsieme per i suoi progetti dedicati ai loro ragazzi", commentano gli organizzatori dell’evento che nel pomeriggio ha visto la presentazione del libro Misteri e Manicaretti sui Colli Bolognesi.

g.m.