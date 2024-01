Garagnani: "Agricoltori esclusi dal dialogo"

"Non si comprende Bologna se non si colgono le sue radici agricole. Per questo non si possono escludere gli agricoltori dai luoghi dove si formano le politiche in ambito turistico, ambientale e anche urbanistico". Tono pacato, ma messaggio chiaro quello mandato dal presidente bolognese di Confagricoltura Gugliemo Garagnani, nel corso del tradizionale incontro al termine di un anno segnato da difficoltà climatiche, ma anche istituzionali.

"Fino ad ora siamo stati inspiegabilmente esclusi da Bologna Welcome e invece anche in questo settore possiamo fare molto per la nostra città – puntualizza Garagnani –. Il settore agricolo è strategico per il futuro e siamo sicuri che il nuovo presidente Daniele Ravaglia saprà accogliere la nostra disponibilità a dare un contributo per ricucire il rapporto tra la città e il suo territorio, che vivono di un legame positivo e inscindibile".

Garagnani insiste parlando dell’esigenza di valorizzare le produzioni locali nei pubblici esercizi di Bologna, con una maggiore attenzione all’origine dei prodotti tipici e delle denominazioni locali, quelle che in modo privilegiato cercano proprio i turisti.

Fra essi preziosi quelli dell’Appennino: "Abbiamo aderito subito con entusiasmo alla proposta di Confcommercio Ascom di ‘Tenere aperto l’Appennino tutto l’anno’. Noi ci siamo, perché il vino, il formaggio, il miele, l’ortofrutta, le farine, i prodotti delle officine, e anche in generale i prodotti ‘DeCo’ devono arrivare nei mercati della città, dove possono trovare lo sbocco naturale e costante che a tutt’ora manca", ha detto Garagnani aggiungendo anche la possibilità che l’approdo dei turisti fuori le mura lungo i cammini, nelle ville, i castelli, nelle cantine, trattorie, agriturismi, caseifici e salumifici possa diversificare e arricchire l’offerta così da aumentare anche la durata media della vacanza.

Alla quale può contribuire anche l’aumento dei siti Unesco fuori città: dalla Chiusa di Casalecchio ai gessi. "La legge regionale non prevede che la componente agricola possa entrare nella gestione dei parchi naturali, che nel loro insieme occupano il 5% della superficie della provincia bolognese. Un errore grave per il contributo che gli agricoltori possono dare alla cura del territorio. Chiediamo che la Regione a distanza di dieci anni corregga questa impostazione".

Gabriele Mignardi