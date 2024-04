Garagnani alla Coprob: "Difendiamo la filiera dello zucchero italiano"

"Occorre assicurare il massimo sostegno all’unica filiera dello zucchero 100% italiano rappresentata da Coprob, la storica Cooperativa bolognese di bieticoltori presente sul mercato con il marchio Italia Zuccheri e che valorizza il lavoro di 7.000 aziende agricole. Una vera eccellenza del territorio bolognese di cui mi onoro di fare parte come socio conferitore. Le speculazioni sul prezzo dello zucchero registrate negli ultimi anni vanno fermate, mi batterò affinché l’Unione Europea regolamenti questo mercato fissando parametri oltre ai quali non ci possono essere oscillazioni così da assicurare stabilità e certezze a tutta la filiera". Lo ha sottolineato Guglielmo Garagnani, candidato alle elezioni europee nella lista di Fratelli d’Italia, circoscrizione Nord-Est, al termine della visita svoltasi nello zuccherificio di Minerbio, sede centrale di Coprob-Italia Zuccheri.

"Le scellerate politiche europee degli ultimi decenni hanno portato alla desertificazione degli zuccherifici in Italia, dal momento che gli unici due rimasti sono quelli di Minerbio e Pontelongo, nel Padovano, entrambi di Coprob", ha aggiunto Garagnani, produttore lui stesso di barbabietola da zucchero nonché socio di Coprob con la sua azienda agricola, oltre che in passato presidente dell’Associazione Nazionale Bieticoltori. Secondo Garagnani, la filiera bieticolo-saccarifera italiana va sostenuta nel percorso di innovazione tecnologica per dare maggiori prospettive ai produttori.