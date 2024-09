Gardini (Confcooperative): "Travolti da fango e burocrazia . Sì alle polizze, il governo ci aiuti"

"Sono d’accordo con l’assicurazione obbligatoria anti-calamità" per privati e imprese, "ma occorrerebbe una regolamentazione, oltre che un contributo da parte del governo che possa aiutare tutti ad accedere alle polizze catrastrofali". È Maurizio Gardini, imprenditore agricolo forlivese e presidente nazionale di Confcooperative oltre che presidente di Conserve Italia, a dirsi d’accordo con quanto delineato anche dal ministro Nello Musumeci sul nostro giornale. Polizze obbligatorie che facciano da schermo a eventi episodici ma disastrosi, come l’alluvione bis che ha colpito l’Emilia-Romagna tra il 18 e il 19 settembre. "Come Conserve Italia eravamo assicurati e a fronte di 13 milioni di danni abbiamo avuto i soldi in 6 mesi. Certo, questo è più semplice per le imprese e più difficile per le famiglie. Ecco perché la cosa va regolamentata", sottolinea Gardini.

Presidente, qual è la situazione ora in Romagna?

"È tutto in lento miglioramento, il deflusso delle acque è più veloce rispetto al maggio del 2023. Il Borgo a Faenza, e alcune zone a Forlì e a Bagnacavallo sono le aree più alluvionate, ma rispetto a un anno mezzo fa il tutto è più circoscritto".

Cosa pensa del rimpallo di responsabilità tra Regione e governo?

"Faccio un appello sia al centrodestra, sia al centrosinistra: maggiore collaborazione e basta litigi. Bisogna farsi carico dei problemi delle persone, che vogliono solo che le istituzioni si occupino di loro. Sono un po’ irritato da queste polemiche continue, mettiamoci nei panni di chi ha subito danni per due volte in 18 mesi. All’epoca ci fu un’eccessiva superficialità nel dire che i rimborsi per gli alluvionati sarebbero stati immediati, coprendo il 100% delle spese".

Quindi secondo lei di chi sono davvero le responsabilità?

"Vennero tutti: la premier Meloni, il presidente della Regione Bonaccini, Ursula von der Leyen. Tutti, in generale, oggi dovrebbero farsi un esame di coscienza: perché non sono arrivate tutte le risorse stanziate per il mondo agricolo? Perché sono stati fermati i risarcimenti per le calamità? Il fondo AgriCat non è ancora pervenuto e sono troppo poche le azienda che hanno fatto domanda".

Colpa della burocrazia?

"La gente fa fatica a dover scusare o pagare i costi della burocrazia. L’esempio di Traversara: perché la legna che era stata tagliata non è stata portata via? Il fiume l’ha trascinata facendo da tappo al ponte della ferrovia, e il resto lo conosciamo. Chi aveva la responsabilità di quei lavori si faccia qualche domanda, perché è stato detto che il motivo sono la mancanza di autorizzazioni e le procedure".

Qual è adesso il cambio di passo che vuole vedere?

"Il tema vero è cosa si fa passata l’emergenza, penso ai sindaci che hanno risorse assegnate e che non hanno la possibilità di progettare lavori straordinari perché mancano i tecnici. Per non parlare delle casse di espansione, per progettarle ci vogliono anni. Il Paese è imballato su procedure e burocrazie, si arriva sempre in ritardo. Contemporaneamente all’emergenza bisogna pensare a una nuova modalità di gestione delle politiche del territorio".

Cosa chiedete?

"Il riconoscimento dello stato d’emergenza e che i sindaci possano operare con procedure d’urgenza e quindi in tempi più rapidi. In più, abbiamo già chiesto alla ministra Calderone di prolungare al 2025 la decontribuzione per le imprese agricole già concessa per il 2024, quella decurtazione del 68% vale qualche decina di milioni di euro".

Qual è invece l’azione di supporto che farete come Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che lei presiede?

"Assieme all’università di Bologna e alla struttura commissariale del generale Figliuolo, anche con collaborazioni tecniche, proporremo uno studio, per dare un contributo su come dovrebbero essere ripensate le nuove politiche sul territorio, urbanistiche e ambientali, che devono stare in equilibrio con i cambiamenti climatici. Esempio: certe attività danneggiate perché vicine ai fiumi, a rischio, forse non ha senso recuperarle lì, ma vanno delocalizzate".