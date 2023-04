Gare clandestine a Bazzano (Bologna), ragazzi identificati grazie ai video su TikTok

Valsamoggia (Bologna), 22 aprile 2023 – Avevano trasformato le tranquille strade della campagna bazzanese in un circuito di corse clandestine e teatro di pericolose esibizioni motoristiche con tanto di segnaletica disegnata sull’asfalto e video diffusi sul web. Una ‘scuderia’ composta da una decina di minorenni è stata ’squalificata’ sul posto dalle pattuglie della polizia locale di Valsamoggia che, l’altro pomeriggio, hanno interrotto una gara già pronta sui nastri di partenza, fermando dieci adolescenti, sequestrando diverse moto ed elevando multe per oltre 6mila euro. All’arrivo degli agenti i giovanissimi centauri hanno tentato la fuga prendendo gli stradelli che si dipartono da via Moretto Scuole, ma la presenza di diverse pattuglie li ha indotti a desistere.

Era ormai già tutto pronto per la gara, compresa la segnalazione del traguardo ben disegnato sull’asfalto con una scacchiera tracciata con vernice spray. Lo start però mercoledì pomeriggio lo hanno dato gli agenti della polizia locale impegnati in un programma di prevenzione e controllo del territorio e in particolare nel contrasto delle gare clandestine di moto tra adolescenti. Mezzi di potenza variabile, alcuni dei quali senza targa, altri condotti da adolescenti senza patente, oppure sprovvisti dei dispositivi a norma del codice della strada.

Immediatamente è scattato il sequestro di alcuni motocicli a cui è seguita l’identificazione dei giovani con l’invito rivolto ai genitori di recarsi sul posto oppure al comando della polizia locale dove l’incontro con i figli ha riservato momenti di tensione ben gestita dalle forze dell’ordine. I ragazzi, tutti minorenni e residenti in Valsamoggia e nei comuni limitrofi, postavano da tempo sui social le imprese motoristiche dei diversi gruppi rivali, ed è probabile che la gara mai iniziata in via Moretto Scuole facesse parte di sfide nate proprio fra queste ‘scuderie’ clandestine rivali. Monica Righi, comandante della polizia locale, ha coordinato l’operazione che si è avvalsa anche delle segnalazioni dei residenti e dell’analisi dei video postati sul TikTok spiega: "Si tratta di un intervento finalizzato alla sicurezza degli utenti della strada e dei ragazzi stessi coinvolti, con la speranza che serva loro da monito per il futuro, scoraggiandoli dal tenere comportamente particolarmente pericolosi messi in atto sulla strada, sottovalutandone i rischi".