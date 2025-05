Garisenda, scatta il segnale di evacuazione: attimi di paura, ma è falso allarme

Bologna, 27 maggio 2025 – Attimi di paura sulla Torre Garisenda questa mattina. A un certo punto è scattato un allarme, quello che indicherebbe l’evacuazione e visti i problemi correlati alla Torre molti che si trovavano in zona si sono chiesti cosa stesse accadendo. Qualcuno ha iniziato a preoccuparsi seriamente, alcuni edifici limitrofi sono stati evacuati.

Il dubbio è stato reale: è un allarme vero? C’è pericolo? Bisogna evacuare? Per fortuna è stato un falso allarme. E per tranquillizzare tutti il Comune di Bologna ha dovuto diramare un avviso sui propri canali social e anche attraverso l'Alert system per i residenti della zona intorno alla torre: “Non c’è alcuna necessità di evacuare. Durante le prove di funzionamento dell’allarme collocato sulla Torre Garisenda, pochi minuti fa è erroneamente scattato il segnale di evacuazione. Ci scusiamo per il disguido”.

Il cantiere attorno alla Torre Garisenda (Foto Schicchi)

Alcuni cittadini avevano già chiamato allarmati. Ma, si sottolinea da Palazzo D'Accursio, gli stessi tecnici presenti nel cantiere avevano già pre-avvisato il Comune del problema.

Un segnale di evacuazione scattato per sbaglio insomma. E per fortuna ovviamente, anche se in caso di crollo o di problemi alla torre, chiaramente, un piano di allarme e di evacuazione esiste.

Attorno alla Garisenda sono stati installati megafoni di vedetta, con un sistema di allerta sonica e due frasi pre registrate, una in italiano e una in inglese. C’è anche il sistema ‘Alert System’, appunto, il sistema che avvisa la cittadinanza con un sms sul proprio cellulare. E poi c’è un sistema di monitoraggio multisensore operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che invia i dati di diagnostica in tempo reale su malta, blocchi di cotto e ciottoli di fiume.