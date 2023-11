Garisenda chiusa? La Consulta della Bicicletta ripensa alle modifiche al traffico: ecco quali

Bologna, 7 novembre 2023 – Se chiude la Garisenda, allora giusto ripensare l'attraversamento del centro storico. E quindi si punti su svolte vere al traffico cittadino, come la creazione della Ztl in via Irnerio e il ripristino della preferenziale in via Farini, direzione centro. Sono queste due delle proposte presentate dalla Consulta della bicicletta in Comune, proposte già presentate in passato che 'sfruttano' la finestra di riforma della mobilità cittadina annunciata dal sindaco Matteo Lepore, in concomitanza dei lunghissimi lavori di restauro della Garisenda malata.

La zona attorno alla Torre Garisenda chiusa al traffico: la Consulta della bicicletta propone modifiche al traffico: ecco quali

"Molte persone ci dicono che hanno paura ora ad andare in bici o a piedi in centro storico, con tutte le deviazioni causate dalla chiusura di via San Vitale - ha detto il presidente della Consulta, Fabio Bettani -. Ecco perché crediamo che vada rimodulato l'attraversamento del centro, tutelando solo il passaggio dei residenti e ovviamente del trasporto pubblico. Va incentivata la mobilità sostenibile. Via Irnerio? La Ztl è già prevista nel piano del traffico". Sulle pedonalizzazioni future paventate da Lepore la Consulta non si è nascosta, al pari di Bologna Vivibile. Per quest'ultima si è espresso Emanuele Caprara: "Ok le pedonalizzazioni, ma fatte senza squilibri. Le strade non devono poi essere invase dai tavolini"