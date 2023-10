Bologna, il Comune: Garisenda chiusa alcuni anni

Bologna, 27 ottobre 2023 – "Abbiamo bisogno di salvare la Torre. Potremmo aspettare ancora, ma vogliamo mettere in sicurezza definitivamente la Garisenda".

Il sindaco Matteo Lepore ha chiarito in conferenza stampa che la chiusura dell'area sotto alla torre malata, bisognosa di un pesante restauro, durerà "alcuni anni", ancora non ben quantificati perché manca ancora il progetto definitivo (con relativa messa a terra) della gabbia che servirà a metterla in sicurezza e a proteggere il restauro.

Torre Garisenda di Bologna, la recinzione e l'area del cantiere per il restauro

Il sindaco: "Non interveniamo sulla Garisenda perché temiamo che possa crollare, ma vogliamo metterla in sicurezza in via del tutto precauzionale per chiudere la partita definitivamente. Intensificheremo i monitoraggi".

La messa in sicurezza si farà in tre fasi: un mese per studiare la struttura da parte della ditta Fagioli, che poi in seconda battuta metterà un recinto di protezione. La terza fase vedrà la già celebre gabbia, sulla quale forse la torre non poggerà.

Ma Lepore è andato oltre: "Siamo costretti a chiudere non per i bus, ma per mettere in sicurezza l'area per sempre. Questo ci consentirà, in questo mese, di fare un nuovo piano della mobilità cittadina, che potrebbe prevedere delle svolte con un nuove pedonalizzazioni. Sul tema in città c'era stato il referendum nel 1984. Dopo 40 anni quasi nulla è cambiato, noi cambieremo in un mese per necessità - ha ribadito Lepore -. I tempi della chiusura per i lavori della Garisenda? Se avremo fondi del Pnrr, dovremo finire entro il 2026. Altrimenti, con altri fondi, avremo altri tempi. Mi auguro di finire tutto entro il mandato".

"La Garisenda resterà chiusa alcuni anni, fino al termine del restauro". Era stato questo l'annuncio choc dato dal Comune nel pomeriggio, in un dettagliato comunicato.

Confermato il piano di mobilità provvisorio, con la chiusura di piazza di Porta Ravegnana e il transennamento della Garisenda fino alla conclusione dei lavori. Nei prossimi mesi "verrà predisposto un Piano di mobilità definitivo per i prossimi anni".

Si restringe di poco l'area di blocco alla circolazione su via San Vitale, che sarà posto da domani subito dopo via Guido Reni, non più all'altezza di piazza Aldrovandi.

Via Castel Tialto diventerà pedonale per consentire un migliore flusso dei pedoni accanto alle Due Torri.

È intanto sospeso temporaneamente il telecontrollo ai varchi Rita della T di via Ugo Bassi in entrata della T e di via Rizzoli in uscita dalla T.

Sarà garantito l'accesso a residenti, consegna merci e accedenti a posti auto dell'area attorno alle Torri. Ecco gli autorizzati a transitare dai varchi di via Ugo Bassi in entrata e via Rizzoli in uscita.

Sono i titolari di contrassegno R residenti, residenti temporanei e contrassegni PA e posto auto con residenza in queste vie: nel tratto di Strada Maggiore da piazza di Porta Ravegnana a via Caldarese, in piazza della Mercanzia e nelle vie Rizzoli, Caprarie, Calzolerie, Orefici, Artieri, Castiglione, dal Luzzo, Santo Stefano, vicolo Alemagna, piazza del Francia e via De' Pepoli.

Le deviazioni dei bus

L'impatto sulla viabilità e sul trasporto pubblico è notevole: si dovranno deviare 645 corse dei bus nei giorni feriali, quelle che prima percorrevano via San Vitale e via Rizzoli in direzione di via Ugo Bassi. Continuano invece a circolare su via Rizzoli 1.187 corse di bus, di cui 654 proseguono per Strada Maggiore e 533 in via Castiglione.

Nello specifico, i bus 14, 15, 19, 25, 27, T1 e T2 rimangono deviati. Da lunedì 6 novembre la linea 14 è deviata sul percorso Via Irnerio – Indipendenza – Ugo Bassi nei giorni feriali.

Sopralluoghi nelle case

"Nei prossimi giorni verrà approvato dalla Giunta l'aggiornamento del Piano di Protezione civile e verranno effettuati sopralluoghi da parte della Polizia locale nelle abitazioni in prossimità della Garisenda per verificare eventuali presenze di persone oltre ai residenti. In questa occasione si chiederà anche l'autorizzazione a utilizzare il numero di cellulare degli abitanti della zona da utilizzare in caso di emergenza", segnala l'amministrazione comunale.

