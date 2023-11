Garisenda, consiglio straordinario entro il 20 novembre. L’opposizione: “Lepore ci prende in giro ed evita le domande”

Bologna, 3 novembre 2023 - Garisenda, entro il 20 novembre si terrà il consiglio comunale straordinario richiesto da Fdi e Bologna ci piace lo scorso 30 ottobre. A segnalarlo il capogruppo del Pd, Michele Campaniello, intervenendo oggi in aula durante la seduta di Question time. Intanto, l'opposizione continua ad attaccare il sindaco Matteo Lepore, accusato di scarsa trasparenza rispetto all'allarme scattato attorno alla torre.

"Non vedo, non sento, non parlo - dice Stefano Cavedagna -. Questo è il comportamento dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e del consiglio comunale". E' necessario capire "su che basi avete chiuso la Garisenda. Ci sarà un atto, qualcosa di protocollato, una valutazione? Oppure il sindaco si è preso paura e ha fatto questa scelta?"

Cavedagna, in particolare, contesta la riassegnazione di alcune domande di Question time che in un primo momento erano state affidate all'assessore ai Lavori pubblici, Simone Borsari, per poi essere dirottate su Lepore. Ma Borsari oggi era in aula e ha potuto rispondere agli altri quesiti di sua competenza, mentre il sindaco era assente e dunque bisognerà attendere le risposte scritte. "Veniamo presi per il naso, le domande vengono riassegnate e poi non ci vengono date le risposte", protesta Cavedagna, aggiungendo che "il Consiglio straordinario è l'unica cosa che non ci potete togliere".

Ha poi chiesto alla Giunta di sapere "quali scelte farà il sindaco sui commercianti dopo la scelta di chiudere dalla sera alla mattina la viabilità in determinate zone". Le domande sono state riassegnate "per far sì che non ci fosse risposta e questo lo riteniamo molto grave", dichiara il capogruppo della Lega, Matteo Di Benedetto. Che, in particolare, chiede lumi sul coinvolgimento della ditta Fagioli nei lavori per il salvataggio della torre: "L'incarico è stato dato prima o dopo rispetto a quando è stato annunciato? Perché voci non confermate suggeriscono che la ditta neanche sapesse dell'assegnazione quando il sindaco l'ha annunciata. Sarebbe singolare e magari indice di un ritardo del sindaco rispetto al suo operato", afferma il leghista. "Per collaborare insieme ha detto Samuela Quercioli, capogruppo di Bologna ci piace -, al di là delle appartenze politiche, è necessario che da parte del sindaco, come aveva ribadito in sede di incontro con i capigruppo, ci vengano forniti i documenti e quantomeno i verbali del Comitato tecnico-scientitfico".

Per Francesca Scarano del gruppo misto, poi, "c'è discrepanza tra ciò che il primo cittadino asserisce con fermezze agli organi di stampa e ciò che accade nell'interazione tra lui e i consiglieri comunali nella loro richiesta di documentazione". "La pedonalizzazione sarà deleteria per l'economia e i commercianti che lì hanno loro attività", afferma Giulio Venturi della Lega, chiedendo alla Giunta "come intende gestire il traffico dei pedoni, visto che il corsello ha già manifestato file ingorghi dovute alle sue dimensioni estremamente contenute".

Borsari

"Il Comune di Bologna e il Comitato tecnico-scientifico, di cui fa parte anche l'attuale soprintendente Francesca Tomba", nel corso degli anni "hanno sempre operato in stretto contatto con la Soprintendenza negli anni e per tramite di quest'ultima, che ricordo essere un organo ministeriale periferico, anche il ministero dei Beni culturali risulta essere stato messo al corrente delle attività e dei progetti relativi alla Garisenda". Lo sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici di Palazzo D'Accursio, Simone Borsari, rispondendo in Question time alle domande di Samuela Quercioli (Bologna ci piace), Michele Campaniello e Marco Piazza (Pd).

"I tecnici comunali e della Soprintendenza hanno effettuato numerosi sopralluoghi congiunti, pertanto i funzionari della Soprintendenza sono sempre stati resi edotti dei progetti maturati in seno al Comitato tecnico-scientifico e alla Soprintendenza è sempre stata trasmessa la relativa documentazione - continua Borsari - così come sempre sono state richieste ai competenti organi ministeriali le prescritte autorizzazioni".

Inoltre, le attività di monitoraggio e di tutela decise negli anni "hanno incontrato l'approvazione degli organi ministeriali competenti", aggiunge l'assessore. Arrivando alle ultime evoluzioni, il sindaco Matteo Lepore "è stato informato della presenza di dati che segnalavano possibili tendenze anomale e del dibattito in corso all'interno del Comitato sull'interpretazione dei dati lo scorso 13 ottobre - riferisce Borsari - e da quel momento, oltre al costante raccordo con la Soprintendenza che non è mai mancato negli anni, si è instaurato un contatto diretto tra il sindaco e il ministro Gennaro Sangiuliano".

L'ex sindaco Merola

"Calma e gesso". L'invito ad abbassare i toni arriva dall'ex sindaco di Bologna, Virginio Merola, che si inserisce così nel dibattito sullo stato di salute della torre parlandone a margine di una conferenza stampa all'Istituto storico Parri, di cui è presidente. "L'abbiamo sempre monitorata - sottolinea l'ex sindaco - ora siamo in attesa di capire se ci sono guai ulteriori. Ma calma e gesso, mi auguro che ci sia una relazione al più presto per capire tutti gli interventi necessari". Merola replica poi alle dichiarazioni del ministro Gennaro Sangiuliano e del viceministro Galeazzo Bignami.

"Non credo al festival delle illazioni - afferma il parlamentare Pd - ricordo che con la sottosegretaria Borgonzoni abbiamo lavorato bene per Bologna portando a casa i Portici come patrimonio Unesco. Da un rappresentante del Governo mi aspetto collaborazione, non polemica".

Sulla Garisenda, prosegue Merola, "non vedo ritardi. Il comitato scientifico è stato formato nel 2018 dalla mia amministrazione e ora il sindaco l'ha allargato. La torre pende da quando è nata, ma assicuro che è molto seguita e monitorata. Se non ci fosse stato un sistema di monitoraggio, oggi non sapremmo che c'è stata una torsione anomala".

Dunque, insiste l'ex sindaco, "piuttosto che dividersi tra le opinioni, aspettiamo questa relazione del comitato scientifico, che sarà la base su cui fare eventuali iniziative e discussioni. Mi colpisce sempre la discussione senza una base. La Garisenda una base ce l'ha, purtroppo pare compromessa: vediamo questa relazione e agiamo di conseguenza". Che il sindaco Matteo Lepore "abbia ritenuto di isolare la zona mi sembra sacrosanto - aggiunge Merola - è una responsabilità che si prende in solitudine, come so bene".

Nel 2018, ricorda ancora l'ex primo cittadino, "decidemmo di mettere i sensori perchè c'erano, con i mezzi di allora, segnali che la torre andava messa sotto osservazione. Per fortuna abbiamo la tecnica, con i sensori riusciamo ad avere la situazione monitorata giorno per giorno. Fa parte di un lavoro che c'è sempre stato, anche nelle precedenti amministrazioni: con il commissario Cancellieri e anche con Guazzaloca c'è stata attenzione. L'abbiamo sempre monitorata, ora siamo in attesa di capire se ci sono guai ulteriori".

