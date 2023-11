Garisenda da salvare. Lepore mette 4,7 milioni: "Ma non basteranno". Oggi il summit a Roma

Il restyling della Garisenda costerà tanto. E ci sarà un impatto sui conti del Comune. Il sindaco Matteo Lepore, ieri in Consiglio comunale, ha spiegato che ha già messo sul piatto una prima variazione di bilancio da 4,7 milioni di euro per i primi interventi per la messa in sicurezza della torre in pericolo. Di questi, 3,4 milioni di fondi comunali costituiranno la prima tranche dei lavori affidati all’azienda Fagioli, la ditta che ha anche raddrizzato la Costa Concordia. Lavori che, in una prima fase, riguarderanno la gabbia della torre, partendo dalla struttura per la base del cilindro che avvolgerà la Garisenda a scopo di contenimento.

"È un impegno economico importante, che assumiamo in seguito delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico", sottolinea Lepore, facendo intendere che la famosa relazione finale che ancora si sta aspettando, in realtà c’è, ma va solo sottoscritta dagli esperti (che domani si incontreranno di nuovo).

Tornando alle risorse, poi, è chiaro che i 4,7 milioni non basteranno. La cifra verrà aggiornata, fa sapere il sindaco, soprattutto alla luce delle indicazioni del comitato del restauro. Comitato che, nei prossimi giorni, prenderà forma (si stanno selezionando i tecnici). I fondi, poi, arriveranno dal Pnrr, come anticipato settimane fa dalla sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni. Si parla di 5 milioni di euro, ma – insiste Lepore – "non saranno sufficienti", evidenziando anche qualche dubbio sullo strumento del Pnrr, viste le scadenze obbligatorie per il 2026. Il Comune, dalla sua, sta intanto già lavorando all’Art bonus, sul modello di quanto fatto per il restauro del Nettuno: "Forse sta per partire la più grande raccolta fondi del Dopoguerra", dice il sindaco con convinzione, ricordando come, intanto, vigili e Protezione civile stiano contattando i residenti della ’zona rossa’ vicina alla Torre per comunicare il vademecum sulle tipologie di allerta.

L’altro tema sul tavolo resta quello del riconoscimento Unesco per le Torri. Se ne parlerà quest’oggi nel summit romano con il titolare della Cultura Gennaro Sangiuliano, la sottosegretaria Borgonzoni e il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami. Non pervenuto, invece, Vittorio Sgarbi, il sottosegretario (che ha la delega al Patrimonio) finito nella bufera dopo il caso dei cachet d’oro e le recenti polemiche con Sangiuliano. "Non mi risulta che ci sarà Sgarbi, che dopo essere stato indicato come referente per la Garisenda in un primo momento, non se ne occupa più", dice Lepore.

In attesa di capire come andrà il summit, dopo i botta e risposta delle ultime settimane (Sangiuliano non ha esitato a parlare di "ritardi" sul caso Garisenda), è chiaro che l’altro tema chiave dell’incontro saranno proprio i fondi. Il ministro aveva ipotizzato una ripartizione delle risorse per gli interventi: 5 milioni il Comune, 5 milioni la Regione, 5 milioni il ministero.

