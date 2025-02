Garisenda da salvare. Lepore rassicura sui tempi: "Ci fidiamo degli esperti"

Per la Garisenda il 2025 sarà l’anno della messa in sicurezza. Dopo le parole di Raffaela Bruni, a capo del comitato del restauro, che ha rassicurato sui tempi, specificando però che a breve ci sarà un sopralluogo nella ditta Trevi di Cesena per verificare lo stato dei tralicci che salvarono la torre di Pisa e che andranno adattati alla Garisenda, il sindaco conferma che "le cose stanno procedendo bene".

"Il 2025 – spiega – è l’anno in cui metteremo in sicurezza la Torre. Sarà la fase nella quale si potrà intervenire con le altre opere di restauro, cioè il momento nel quale si capirà come reagirà la Garisenda alle cure che abbiamo progettato insieme agli esperti". Difficile, però, prevedere quando sarà possibile riaprire l’ultimo tratto di via San Vitale: "Siamo fiduciosi – dice Lepore – che il progetto che gli esperti hanno messo in campo funzioni. Quindi, più che fare previsioni, vorrei mettere in sicurezza la Torre".

A proposito di cronoprogramma, si procede spediti anche per il tram che, ricorda il sindaco alla presentazione del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, "sarà anche un simbolo di accessibilità che permetterà a tanti anziani di scegliere questo mezzo, facendoli sentire più sicuri". Per velocizzare al massimo i lavori delle linee rossa e verde, il sindaco rassicura: "È un’opera strategica per il Paese che vedrà impiegati nei prossimi giorni mille operai al lavoro sette giorni su sette".