Garisenda da salvare. Lepore va in pressing: "Tutela dell’Unesco, il ministero si attivi"

"Non aspetteremo l’Unesco per salvare la Garisenda". Lo assicura il sindaco Matteo Lepore, ribadendo la proposta di inserite le Torri tra i siti tutelati dall’agenzia Onu, allargando il perimetro del riconoscimento di patrimonio dell’umanità sancito per i portici. Una richiesta messa nero su bianco e inviata al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "L’Unesco serve per salvare ciò che si rischia di perdere: rischiamo di perdere una torre e se non si chiede all’Unesco di tutelare la Garisenda insieme a noi, non so cos’altro si debba chiedere. La procedura non spetta a noi, noi avanziamo la proposta", spiega il sindaco a margine dell’incontro sulle aziende in crisi che si è tenuto ieri mattina in Sala Borsa. Il punto dunque, è principalmente politico per Lepore, che chiama in causa il ministero dei Beni culturali.

"Ho detto fin dal primo momento che non avrei fatto polemiche. Quello che conta è salvaguardare la Torre. Se il ministero è intenzionato a sostenere questa proposta di candidare le Torri a patrimonio Unesco, è bene che risponda alla lettera che gli ho mandato", incalza Lepore, dopo che Sangiuliano, sul Carlino, aveva criticato il Comune per non esswere stato abbastanza sollecito sul tema Garisenda.

Il sindaco, però, preferisce non accendere lo scontro: "Ho già sentito il ministro Sangiuliano domenica, mi ha espresso come sempre vicinanza e disponibilità a collaborare. Si tratta di allargare il sito dei Portici, che esiste già come Patrimonio dell’Umanità. Tutte le città italiane che hanno ricevuto il riconoscimento Unesco hanno potuto allargare i propri siti e credo che si possa fare anche per le Due Torri. L’utilità di questa proposta è soprattutto politica e di attenzione. Noi abbiamo bisogno che tutto il Paese si impegni insieme a noi per salvaguardare questo monumento. Occorrono risorse ma anche buone idee". E aggiunge: "Abbiamo predisposto questo piano di salvaguardia che metterà in sicurezza l’area e la Torre Garisenda e poi partiremo con il restauro". Il sindaco, infine, ha confermato che farà ricorso anche all’Art bonus e a donazioni di aziende e privati, coem già avvenuto con la fontana del Nettuno.

"Bologna merita di avere l’attenzione internazionale, l’Unesco serve a questo – conclude –. Non è il tempo di polemizzare, ma di rimboccarsi le maniche".

Intanto si pensa ai prossimi passi per mettere in salvo la ’grande malata’. Per il cantiere di consolidamento per la base della Garisenda composta di selenite che si sta sbriciolando, si procederà ingabbiando la Torre grazie all’intervento della ditta Fagioli, che raddrizzò la Costa Concordia. Ma ci vorrà tempo, almeno sei mesi, prima di partire con il restauro. Nel frattempo si attende l’aggiornamento del piano di Protezione civile che prevederà sopralluoghi da parte della polizia locale nelle abitazioni in prossimità della Garisenda per verificare le eventuali presenze di persone oltre ai residenti. In questa occasione si chiederà anche l’autorizzazione a utilizzare il numero di cellulare degli abitanti della zona in caso di emergenza. L’eventuale avviso arriverà con un alert via sms che raggiungerà anche i dipendenti dei luoghi aperti al pubblico. I sopralluoghi non sono ancora partiti anche perché si attende la relazione del comitato tecnico-scientifico con i dati definitivi. Sottotesto: qualora risultasse un allarme maggiore, allora si coinvolgeranno i cittadini. Allerta che a oggi non c’è.