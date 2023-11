Garisenda, deviazione dei bus in via Irnerio: "Giusto. Ma serviva farlo prima"

Bologna, 3 novembre 2023 – Via Irnerio è un via vai di autobus che escono ed entrano dal centro. Punto di principale fermata per i mezzi del trasporto pubblico nel fine settimana, ora la via è investita anche nei giorni feriali da diverse linee che, regolarmente, dovrebbero attraversare via Rizzoli e via San Vitale, passando sotto le Due Torri. Ma tutelare la Garisenda e fare in modo che il restauro si compia nel migliore dei modi è la priorità. E i bolognesi che vivono e lavorano in via Irnerio o nelle sue traverse non hanno nulla in contrario.

Gli abitanti di via Irnerio

"Aggiungere linee e passaggi di autobus su via Irnerio non è un problema, anche perché non ci sono alternative – racconta Mauro Maili, che abita nella zona –. Sono anni che si parla delle vibrazioni provocate dai lunghi mezzi pubblici, che colpiscono la Garisenda, ma anche la torre degli Asinelli potrebbe essere a rischio. Si è arrivati con l’acqua alla gola". Il pensiero che il traffico pubblico si stabilisca per qualche tempo, anche per anni, non mette in allarme i cittadini. "Non mi dispiacerebbe, ma è tutto da vedere: bisognerà verificare in che direzione andrà la situazione dopo il ponte di Ognissanti – dice Miranda Salmi –. Alla fine gli autobus passano lo stesso. Eviteranno via San Vitale e passeranno qui. Dovremo abituarci".

Autobus in via Irnerio a Bologna e il problema della pedonalizzazione attorno alla Garisenda

I commercianti

Per i commercianti, il grande flusso di linee che trasporta pendolari e studenti pot rebbe essere un’apertura verso una nuova clientela. "La scelta di deviare i bus su questo lato porta più persone e potenziali clienti – evidenzia Denis Amato di Guapo Caffè –. La Garisenda è parte del nostro patrimonio storico, che va tutelato. Ma questa decisione andava presa prima. Sono favorevole anche alla pedonalizzazione dell’area attorno alla torre".

In breve, l’importante è preservare la torre, che "è molto importante – commenta Vilma Tarozzi del parrucchiere Shu Uemura –. Ed era impensabile che autobus così lunghi passassero sotto le torri. Ora c’è la necessità di intervenire: quando ho letto della notizia, ho subito pensato che le deviazioni arrivassero in via Irnerio. Noteremo i cambiamenti e gli effetti dopo la giornata di domani, ma c’è da dire che siamo abituati già durante il weekend, tra file di automobilisti che vogliono accedere in piazza Otto Agosto e i grandi autobus. Sarebbe interessante intervenire sul traffico veicolare, convincendo i bolognesi a fermarsi prima del centro".

Gli studenti

Nel dettaglio, sono le linee 25, 27 e 15 ad aver invaso via Irnerio durante la settimana, alle quali si aggiunge da lunedì il numero 14. La zona è molto frequentata dagli studenti universitari. "Mi sposto a piedi, ma se dovessi prendere il bus credo che sarebbe molto comodo avere così tante linee che attraversano via Irnerio", racconta lo studente di scienze materiali Stefano Montanari. "Ma questa trasformazione è sicuramente un problema per chi ha necessità di spostarsi partendo dalle Due Torri, studente o lavoratore che sia – precisa l’universitario Jacopo Longhi –. Per noi è una comodità, ma per altri uno svantaggio. È una scelta che andava presa per il bene del patrimonio. E la chiusura al traffico per così tanto tempo potrebbe portare all’allargamento della parte pedonale e all’elaborazione di un piano per la mobilità". Le sensazioni per i cittadini sembrano positive. "Nel fine settimana si vive in un festival di clacson e di code che dura tutta la giornata – conclude una residente di via Capo di Lucca –. Verificheremo il volume effettivo dei nuovi arrivi dall’inizio della settimana, ma, a prescindere dal risultato, è una decisione necessaria che va in protezione dell’opera artistica-architettonica".