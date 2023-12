Garisenda, primi disagi per i lavori: via Zamboni senz’acqua

Bologna, 12 dicembre 2023 – Primi disagi per via dei lavori sulla torre Garisenda. In via Zamboni l'interruzione dell'acqua sta creando disagi a negozianti, uno studio legale e ad alcuni residenti della strada. Il problema - lamentano - è che "non c'è stato preavviso, ma ci siamo trovati i boccioni dell'acqua potabile in strada".

Bologna, al via i lavori per mettere in sicurezza la torre Garisenda: i boccioni dell'acqua per l'interruzione

Al Caffè Zamboni confermano qualche disagio: "Da ieri l'acqua in alcuni momenti esce pochissimo dal rubinetto. Ma, per fortuna, non siamo senza... Il vero problema in realtà è che con la chiusura di via San Vitale per il commercio c'è un grande danno".

Il Comune conferma l'interruzione dell'acqua: "Era prevista, Hera in realtà ha informato tutti i commercianti. Ma lo stop è durato poco, un'ora e un quarto. E prima del pranzo, per creare meno problemi possibili. Ora l'acqua è stata riattivata".