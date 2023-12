Garisenda, domani il sopralluogo

Si farà domani, molto probabilmente in mattinata, il sopralluogo sotto la Garisenda dei due super esperti, i professori Nunziante Squeglia e Massimo Majowiecki. I due componenti del pool di luminari che cureranno la fase 2 della messa in sicurezza della Garisenda (il terzo, che si occupa del coordinamento con l’università, è l’ex rettore Francesco Ubertini) vedranno da vicino, per la prima volta dopo il conclamato stato di crisi del simbolo cittadino, sia i lavori in corso delle ditte Fagioli e Modena (che non c’entrano però con le loro valutazioni), sia la strumentazione installata per il monitoraggio della Torre, i cui movimenti anomali hanno causato il grande allarme. Il giudizio dei professori servirà a capire come approntare la seconda struttura di contenimento per la Torre, che dovrà proteggere la fase di restauro. Anche su quest’ultimo i tre esperti potrebbero avere voce in capitolo, si vedrà.

Intanto sono arrivati tutti e 22 i container rossi della ditta Fagioli che servono a fare da cintura contro gli eventuali crolli. La parete metallica di contenimento, a questo punto, potrebbe essere montata a partire dei giorni subito dopo Natale, per un compiuto assemblaggio che sarebbe visibile a gennaio. Solo dopo inizierà la fase 2.

pa. ros.