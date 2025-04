Garisenda e sicurezza: "Servono più illuminazione e presidi contro lo spaccio"

Questa volta è toccato alla gelateria Gianni, ma qualche mese fa era stato il turno della tabaccheria in via Zamboni. Ancora prima della profumeria all’ombra delle Due Torri. E poi di Mortadella Lab. Si potrebbe andare avanti (quasi) all’infinito, elencando le attività commerciali vittime di furti o spaccate da quando è partito il cantiere della Garisenda, che ha "isolato l’area di via San Vitale e anche un tratto di via Zamboni".

Lo ribadiscono, ancora una volta, commercianti e alcuni residenti della zona interessata dai lavori in corso per il salvataggio della Grande Malata. L’ennesimo colpo ai danni della storica gelateria accende di nuovo i fari sulla mancata sicurezza che, come sostengono, è anche "provocata dal cantiere in corso" nel cuore del centro storico.

"Vediamo ormai da troppo tempo tante spaccate e tanti furti: per un periodo ne abbiamo vista quasi una al giorno – inizia Sazzad Hossain, titolare di Caffetteria Lilù –. La sera torniamo a casa preoccupati e per stare più sereno ho installato una nuova telecamera, spendendo altri soldi per sentirmi più tutelato. Ma il Comune deve aiutarci".

Anche il bistrò di via Benedetto XIV, una traversa di via San Vitale, è finito nel mirino dei ladri, ma il colpo non è andato per fortuna a buon fine: "Un mese fa circa ho trovato la serranda della caffetteria aperta a metà – rivela il titolare –. Non so se i ladri si siano fermati perché scoperti da qualcuno o perché non sono riusciti ad aprire la porta, ma hanno forzato la serranda. La situazione è allarmante".

A pensarlo è anche Giampaolo Grimaldi, che con il suo parrucchiere Tratti d’autore si affaccia su via San Vitale: "La zona è sempre stata vittima del degrado, ma lo scenario si è amplificato con la chiusura della strada e con il cantiere – afferma –. Il degrado c’è di giorno e di notte, ma con il buio i problemi vengono ancor più a galla". E per limitarli "sarebbe fondamentale strutturare un progetto o un piano per tutelare e salvaguardare chi vive in questa zona – riflette ancora Grimaldi –, anche perché è chiaro a tutti che la strada non riaprirà a breve. Bisogna mettere qualcosa in campo".

Le richieste che spiccano sono quella di una maggiore illuminazione e l’incremento del passaggio delle forze dell’ordine. Infatti, "la loro presenza sul territorio sarebbe molto utile, soprattutto se volta a creare rete con le attività – sostiene Graziano Bottura del forno ‘Il Banco del Pane’ in via Zamboni –. Il cantiere ha di certo provocato la diminuzione di un determinato tipo di passaggio, generandone un altro, che si sposta da piazza Verdi e da altre zone di influenza". In particolare "è cresciuto lo spaccio, anche durante il giorno, ed è aumentata la presenza di ragazzi che bivaccano e che, se ripresi, diventano strafottenti".

Insomma "con il cantiere la situazione è precipitata – aggiunge Nazareno Bianchini della Tabccheria Nazionale –. Anche la mia attività è finita nel mirino sei mesi fa: mi hanno rotto la vetrina e, durante una manifestazione, hanno distrutto la telecamera". Per risolvere "servirebbe avere più luce, ma soprattutto riaprire la via e far finire il cantiere", conclude.

"Nei punti morti – analizza Marianna Bottura – servono soluzioni, come più controlli o aumentare l’illuminazione. La chiusura della strada e il poco passaggio di autobus e del flusso di persone ha creato questo blocco". È evidente, quindi, che "il cantiere incida negativamente, perché i lavori in corso creano il rifugio perfetto per chi si vuole nascondere, come i soggetti che spacciano – dice Anna Gloria Felicani –. Sarebbe importante per noi poter contare su più controlli da parte delle forze dell’ordine".