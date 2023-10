Garisenda e ’zona rossa’. Le attività commerciali: "Clientela già diminuita: senza bus qui non viene"

Le transenne intorno alla Garisenda sono arrivate da un giorno all’altro e non se ne andranno più. Almeno per qualche anno. C’è chi paventa subito il rischio di qualche crollo: "Il primo pensiero è andato alla torre: fa dispiacere sapere che debba subire dei lavori", commenta Silvia Gambini dell’erboristeria Verde Essenza, all’inizio di via Rizzoli. La Garisenda malata come prima preoccupazione, sì, ma anche il timore di pesanti ripercussioni economiche. All’indomani dell’annuncio del cantiere permanente, i commercianti intorno alle Torri cominciano a prendere le prime misure con la rivoluzione copernicana in atto.

C’è chi lavora all’ombra delle Torri da tutta la vita, e non si fa sconvolgere dalla nuova situazione: "Chiaramente il colpo d’occhio c’è stato subito – puntualizza Sandra Regazzi della Cartoleria Felsinea –: i clienti ne parlano in continuazione. Io, però, non sono preoccupata, anche se bisognerà cambiare le abitudini di tutti i giorni. Ci vorrà un po’, insomma...".

C’è chi vive le prime difficoltà, come ‘Gingio’, ritrovo prediletto dei nottambuli affamati: "Dobbiamo abituarci al fatto che il via vai ci sarà soltanto in una direzione, cioè su via Rizzoli in direzione torri – commenta Rakib, dipendente della pizzeria –. In più ci sono i problemi con i furgoni: fa piacere sapere che le telecamere per gli accessi siano spente, ma per la viabilità cambia tutto e non sarà semplice organizzarsi logisticamente. Noi, qui, ci lavoriamo...".

C’è chi invece è appena arrivato, come Giusy Cipriani della boutique ‘Abbastanza adorabile’, che pensava di stabilirsi a un tiro di schioppo dal centro nevralgico di Bologna, e invece si è ritrovata a fare i conti con il perimetro transennato a pochi metri dalla propria vetrina: "Ho aperto da appena una settimana – commenta la giovane –, poi è successo tutto. Quello che mi preoccupa è soprattutto la chiusura del tratto finale di via San Vitale: il passaggio dei clienti è subito diminuito".

Lo stop alla circolazione nella parte conclusiva della strada è una delle grandi spine nel fianco degli esercenti. Lo confermano Barbara e Maria Grazia della farmacia Dalle Due Torri (nome che, di questi tempi, assume quasi un altro significato): "Siamo preoccupate, perché chi era abituato a fermarsi una volta sceso alla fermata dell’autobus, probabilmente non verrà più – raccontano le farmaciste –. In più bisogna fare un sacco di strada a piedi. Tra l’altro, ora, ci ritroviamo in una specie di ‘angolo buio’: il flusso sarà soprattutto da via Zamboni verso via Rizzoli, mentre via San Vitale resterà più isolata". La salute della Garisenda è sulla bocca di chiunque entri in farmacia, ma di medicine non ce ne sono: "Alcuni clienti raccontano di avere grosse crepe dentro casa, quindi di non essere sorpresi – aggiungono le due in camice bianco –. Danno la colpa al passaggio di mezzi e bus sotto le torri, e sono pronti a scommettere sia la causa di tutti problemi".

Dalla Feltrinelli di piazza di Porta Ravegnana, la ‘store manager’ dice che non ci sono dichiarazioni da fare. Eppure il cordolo davanti alla libreria è continuamente intasato: i turisti arrivano e si fermano a scattare qualche foto, i bolognesi tentano di passare velocemente per non restare ‘imbottigliati’ e, nel malaugurato caso due passeggini si trovino a transitare nello stesso secondo, lo stallo è servito. Pochi metri a disposizione dei pedoni, che finiscono per appiccicarsi l’uno all’altro. Una strettoia che non sembra sostenibile. Anche da Bottega Portici, in assenza del direttore, non arrivano considerazioni. Il dehors per ora è rimasto lo stesso, ma sedersi per sorseggiare un caffè o gustarsi un piatto di tagliatelle al ragù è diventato più difficile: l’avanti e indietro dei passanti non finisce mai. È merito del primo weekend di transenne, che ha cambiato drasticamente la routine ai piedi delle Torri.