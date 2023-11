Bologna, 20 novembre 2023 – "Abbiamo stamattina depositato in Procura un esposto contro ignoti, per noi sono tutti responsabili in Comune. Perché il Comune malgrado gli allarmi di crollo non si è mosso per la Garisenda?"

Garisenda, Fratelli d'Italia: “Depositato l’esposto in Procura”

Sono due gli articoli del codice penale che fanno da perno alla denuncia in Procura di Fratelli d'Italia sulla gestione della Garisenda malata, a rischio crollo: il 328 per rifiuto di atti d'ufficio e il 677 e l'omissione per messa in sicurezza di edificio in rovina.

"Il sindaco Lepore spieghi ai cittadini perché si è mosso così in ritardo, se gli allarmi arrivano dal 2018 e non si è fatto nulla. Come Fratelli d'Italia presenteremo alcune proposte, anche sulla viabilità cittadina. E sia chiaro: nessuno qui tifa per il crollo della Torre". Il sindaco Matteo Lepore sull'esposto ha glissato: "Ripeto, bisogna lavorare tutti insieme per il bene della Torre, basta polemiche. La denuncia? Non l'ho ancora letta".