Garisenda, fumata grigia. Manca la variante al progetto

Servirà ancora tempo per capire il futuro della Garisenda. Soprattutto per completare la fase di messa in sicurezza della torre e cominciare a pensare, poi, finalmente al restauro. Anche in virtù degli ultimi movimenti raccontati da Palazzo d’Accursio, che ha parlato di "una rotazione positiva" verso via Zamboni e aggiunto come serva "massima cautela". Dall’incontro di ieri tra il Comitato tecnico-scientifico del Comune, il ministero della Cultura e la Soprintendenza emerge come i tempi dovrebbero essere rispettati. Ma, se Palazzo d’Accursio ha presentato il nuovo quadro economico – che riallinea i fondi in base alle nuove esigenze –, manca ancora sul tavolo del MiC la nuova variante al progetto originale. Le parti si aggiorneranno il 5 novembre, scadenza entro la quale andrà consegnata la variante.

Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura fin dal primo allarme attentissima agli sviluppi per la Garisenda, parla di una situazione ancora decisamente "in alto mare": "Ma, come sempre, siamo speranzosi – dice la leghista –. Aspettiamo il 5 per capire che termini e margini avrà questa variante, poi servirà sicuramente un’analisi più ampia sulle future operazioni. Soprattutto perché non è pensabile di procedere con questa lentezza, con queste comunicazioni a singhiozzo, con così poca chiarezza e precisione. I tempi devono essere trasparenti: ad oggi non abbiamo ancora ricevuto le carte che esplicitano il lavoro di monitoraggio e le oscillazioni. Si è sempre detto che la salvaguardia della torre è la cosa più importante di tutte: siamo d’accordo, ma deve essere davvero così".

Per il MiC i pilastri della variante di progetto devono essere tre: la sicurezza che il primo lotto di lavori sia funzionale a quelli futuri; tempistiche ben definite; una relazione antisismica a norma. Al momento, secondo il cronoprogramma, tra fine novembre e metà dicembre dovrebbero avvenire l’assemblaggio e i test dei tralicci usati per la Torre di Pisa per stabilizzare la Garisenda.

Poi si procederà alle ‘fondazioni su pali’ tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026, con le prove di collaudo e la posa delle carpenterie, prima di procedere entro giugno (cioè quando scadono i fondi del Pnrr) alle operazioni di tiro. Il quadro economico per la messa in sicurezza, ad oggi, parla di 8 milioni di euro: 5 in arrivo dal Pnrr, uno dalle donazioni dei bolognesi e due dal Comune.

