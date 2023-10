Garisenda, il check-up per le strade. Da domani cantieri in Santo Stefano

Mentre la Garisenda aspetta delle nuove risonanze magnetiche, il piano del Comune sul riassetto globale della viabilità cittadina continua. Inesorabile. Da domani massima attenzione ai lavori di asfaltatura, già annunciati due giorni fa, che interesseranno via Santo Stefano e via Farini. Una direttiva sulla quale verranno scaricati alcuni bus che non possono passare più su via San Vitale, chiusa "per anni" assieme a piazza di Porta Ravegnana per il maxi restauro. E quindi nuovi cantieri in centro, con una specifica: non ci saranno modifiche al traffico.

Il Comune ha dato il dettaglio ieri con il consueto punti sui cantieri in città. Il cantiere si svilupperà dall’altezza dell’incrocio tra via Guerrazzi e via Santo Stefano fino più o meno a piazza Minghetti, quindi fino a quel punto di via Farini poco dopo l’incrocio con via Castiglione. In via Farini da domani, "tra il civico 21 e il 31a", ci saranno "lavori di manutenzione della pavimentazione stradale lapidea mediante posa di asfalto, rimozione dei basoli smossi o danneggiati e riempimento provvisorio in conglomerato bituminoso. Termine previsto: 3 novembre".

Identico termine anche per via Santo Stefano, sempre con inizio domani per "lavori di manutenzione della pavimentazione stradale lapidea mediante rimozione dei basoli smossi o danneggiati e riempimento provvisorio in conglomerato bituminoso a caldo". Sicuramente i cantieri si porteranno dietro qualche criticità, anche perché i bus stanno aumentando. Per quanto riguarda invece il cantiere della Garidenda, la ditta Fagioli sta ancora studiando il da farsi. Questa fase rimane di studio, secondo quanto filtra e a conferma di quanto detto dal Comune. Quindi per la prima recinzione, che ingabbierà soltanto la parte bassa della Garisenda, ci vorranno ancora alcune settimane. Mentre un po’ più di tempo occorrerà per avere la gabbia più alta. Intanto ieri a Bologna è stata avvertita distintamente una nuova scossa di terremoto, sempre con epicentro nel Rodigino. Nessun danno alla Garisenda, si è premurato di far sapere il Comune alla seconda scossa in pochi giorni. Palazzo d’Accursio, inoltre, dovrà per forza di cose anche attivarsi per nuovi finanziamenti. In parte propri, in parte esterni. Il ministero della Cultura, tramite la sottosegretaria Lucia Borgonzoni (Lega), ha assicurato 5 milioni di euro dal Pnrr. Che potrebbero crescere. Bisognerà capire se ci sarà l’intervento di fondi europei o regionali, Il Comune è in ascolto.

Paolo Rosato