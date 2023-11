Garisenda, il report è arrivato. Focus su rumori e torsioni. Comune a caccia di risorse

Bisognerà aspettare ancora qualche giorno, verosimilmente fino al Consiglio comunale straordinario del 20 novembre, per avere uno sguardo completo sulla dettagliata relazione del comitato tecnico-scientifico che monitora la precaria salute della Garisenda. Il documento però, come ammesso ieri dal Comune in una nota, non dice quasi nulla di sostanzialmente nuovo e "non dice come intervenire". Bensì conferma tutta la prudenza degli esperti degli ultimi due mesi e riassume le analisi più recenti, per buona parte raccontate dal Carlino nei giorni scorsi. Dai dati dei sensori, che hanno rilevato uno ’sprofondamento’ della Torre verso l’angolo Sud-Ovest, mentre la storica inclinazione dell’edificio è a Sud-Est, fino alla torsione e ai malanni della selenite, gravata dai cambiamenti climatici.

Lepore a tal proposito ieri, a margine della presentazione del bilancio previsionale 2024, ha spiegato che la relazione è stata depositata e "sicuramente verrà divulgata, prima però dobbiamo leggerla bene perché finora io ho visto stralci e appunti. Penso che sia bene illustrarla e condividerla: sarà un atto pubblico – ha assicurato chiosando sulla relazione –. Poi, a proposito del bilancio, bisogna dire che la Garisenda non è un edificio enorme, per cui di per sé non produrrà costi infiniti per la sua salvaguardia". La spesa quindi potrà essere affrontata con una certa tranquillità mettendo insieme i fondi di Comune (che ha già stanziato 4,7 milioni), Regione e Stato (il governo ha garantito intanto cinque milioni di euro) nonché "con il contributo di privati". Una stima precisa iniziale dei soldi che serviranno, però, è adesso inquantificabile. "Il costo vero – ha aggiunto Lepore – sarà riorganizzare la mobilità cittadina e investire in una nuova idea di centro storico. Un rilancio positivo che porterà ricchezza e valore".

