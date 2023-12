Garisenda, il sopralluogo. Arrivano nuovi sensori, movimenti ai raggi X: "Attività sovrapposte"

Ci vorranno nuovi sensori per monitorare la Garisenda, per raccogliere ulteriori dati sui suoi mali. In più, gli esperti hanno condiviso di predisporre direttamente il rilievo del quadro storico fessurativo della torre, per definire i prossimi scenari di intervento.

Sono queste due le prospettive d’intervento con le quali Raffaela Bruni e il pool di studiosi da lei coordinati si sono aggiornati – si tornerà all’ombra della grande malata verso la metà di gennaio –, dopo un sopralluogo sotto la torre che ieri è servito ad alcuni per prendere le prime confidenze con il malato. Servono più dati per capire come operare, la chirurgia strutturista sulla torre che rischia di crollare deve andare a colpo sicuro, e questo è uno dei dogmi su cui stanno lavorando gli esperti. In più, gli allarmi sono tanti e differenti tra di loro, quindi bisognerà mettere in fila tutto. Ieri erano presenti i professori Massimo Majoviecki, Nunziante Squeglia dell’Università di Pisa e Stefano Podestà, ingegnere strutturista dell’Università di Genova che ha maturato diverse esperienze di consolidamento su campanili e torri in aree colpite da eventi sismici, come Amatrice e Norcia, che si unirà al gruppo di esperti – ha chiarito il Comune in una nota –. Durante la visita gli esperti hanno preso cognizione degli interventi effettuati in precedenza sulla torre, a partire dalla cerchiatura del basamento, e visionato i sistemi di monitoraggio attivi". All’esito dell’incontro, quindi, "si è condivisa l’opportunità di integrare i sensori attualmente in essere, per raccogliere ulteriori dati utili per la definizione degli interventi di messa in sicurezza. Gli esperti hanno ritenuto opportuno predisporre direttamente il rilievo del quadro fessurativo della torre, vale a dire l’insieme delle eventuali lesioni presenti, comprese quelle storiche". Questa valutazione "consentirà un approfondimento sulla struttura per definire gli scenari di intervento per la messa in sicurezza", ha concluso la nota.

Al termine della giornata è il professor Squeglia, che tra le altre cose ha curato i malanni della Torre di Pisa, a fare un piccolo punto su come sta procedendo il comitato incaricato per la fase 2 della messa in sicurezza. "La Torre è interessata da una forte sovrapposizione di attività. Potrei definirla una ‘confusione’, ma non è la parola adatta – ha spiegato il docente di Geotecnica –. Dobbiamo mettere un po’ in ordine tutte le finormazioni, capire cosa fare. Qual è la problematica principale che ci preoccupa? Presto per dirlo, non posso entrare nel dettaglio, stiamo lavorando sui dati". Squeglia non ha trovato la Torre meglio o peggio di quanto pensasse. "Non avevo aspettative. Per casi analoghi ci è voluto molto tempo per il restauto, noi siamo solo all’inizio – ha continuato –. Volevo vedere la strumentazione utilizzata e sì, servirà un potenziamento del monitoraggio, dovremo riguardare bene tutti i dati e studiare i nuovi. Ci rivedremo a gennaio". Dopo Natale dovrebbe iniziare il montaggio della barriera anti-crolli".