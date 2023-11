Garisenda e ipotesi mobilità: via Rizzoli pedonale, ma solo per metà e meno bus in centro

Bologna, 3 novembre 2023 – La pedonalizzazione torna al centro del dibattito cittadino. E mentre si ragiona sul futuro della ’T’ di via Rizzoli, la foto dell’asfaltatura in somma urgenza delle vie Farini e Santo Stefano, antiestetica per molti, rimbalza sui social. Resta il fatto che, dopo la chiusura dell’area attorno alla Garisenda, con lo stop del passaggio da via San Vitale del traffico e dei bus, si accelera per studiare un nuovo piano della mobilità e "ripensare il centro storico". Come? Il sindaco Matteo Lepore ha parlato di un arcipelago di isole pedonali, da un lato. E della necessità di dirottare il trasporto pubblico locale, così da evitare di ’soffocare’ le vie Irnerio e Santo Stefano che stanno sopportando le deviazioni del traffico.

Il passaggio dei bus sotto le Due Torri prima dello stop al traffico

La ‘T’ di via Rizzoli

Tutto dovrebbe partire dalla ’T’ di via Rizzoli. Se per i weekend si pensa a una versione maxi dei T-Days comprendendo anche la zona di piazza Ravegnana e altre aree pedonali, dal Ghetto a piazza della Mercanzia alla stessa piazza Maggiore, nei giorni feriali la soluzione non è replicabile considerando 100mila abbonati del trasporto pubblico locale. Quindi, la pedonalizzazione potrebbe essere limitata al tratto di via Rizzoli che parte dalle Torri e va verso piazza Maggiore, lasciando, invece, percorribile ai mezzi la carreggiata verso Strada Maggiore. A questo punto, entra in gioco "l’arcipelago di isole pedonali".

In pratica, partendo dalla ’T’, si potrebbe ragionare su una rete di aree per pedoni, alcune zone verdi, piazze e piazzette collegate. In pratica, una pedonalizzazione ’a macchie’.

Il percorso dei bus

L’altro tema sono i percorsi dei bus che oggi stanno facendo soffrire via Santo Stefano e via Irnerio. L’idea sarebbe quella di ’spezzare’ alcune linee.

Tradotto: se oggi i bus passano tutti dal centro, domani magari alcune gli gireranno attorno. In questo modo, tra l’altro, si velocizzerebbero i percorsi di chi deve arrivare in diverse parti della città senza necessariamente passare dal centro storico. Un piano, questo, che avrebbe dovuto arrivare in concomitanza con il Tram e il Servizio ferroviario metropolitano ogni 15 minuti (da giugno 2024). Ma, a causa delle ’torsioni’ della Garisenda, le conseguenti transenne in piazza Ravegnana e i lavori prossimi di messa in sicurezza e restauro, l’amministrazione è costretta allo sprint. La Città 30 come si coniugherà con questa nuova mobilità? Per i fautori dei nuovi limiti i cambiamenti dentro e fuori dal centro sono complementari.

Asfaltatura nel mirino

In ogni caso, i primi effetti dell’isolamento della zona attorno alla Garisenda (che rischia di durare fino al 2026) s’in i ziano a vedere. In attesa della rivoluzione del trasporto pubblico locale ’spezzato’, via Farini e via Santo Stefano hanno già cambiato volto a seguito dei lavori di asfaltatura. Vista la maggiore mole di bus che è stata dirottata su questa direttrice, è stato necessario un ’rinforzo’ della pavimentazione. Peccato che, al momento, in via Farini appare una striscia nera di asfalto che ha già trovato diversi detrattori. Ma anche i ’rattoppi’ del manto stradale in via Santo Stefano non sono molto apprezzati. Alcuni negozianti della zona l’hanno già ribattezzata la ’strada patchwork’ e chi ci vive ha pure scattato una foto dall’alto che sta rimbalzando sui social. Luana e Rosa della caffetteria ’Le Sorelle’ scuotono la testa: "Una colata nera lasciata così non ha senso. È proprio brutta...". Spera in una "rifinitura" Guido Ferrari della tabaccheria ’Farini 21’, ma si dice comunque "favorevolissimo, perché almeno non trema più la vetrina quando passano i bus".

Il comune

Palazzo D’Accursio spiega che il cantiere non è terminato, ma che si tratta di lavori di "somma urgenza", quindi difficile che l’aspetto dell’asfaltatura cambierà granché. "È un’operazione ponte, in vista del nuovo piano della mobilità, per avere un minore impatto sulla strada visto il maggior passaggio dei bus", precisa l’amministrazione. Critico il portavoce leghista, Giulio Venturi: "Lavori indegni per una città con i portici dell’Unesco. Come può un sindaco “tappare i buchi” con l’asfalto salvo lasciare nel resto della carreggiata basoli che si muovono al passaggio di bus mastodontici? Serve un asfalto definitivo. Ora è indecoroso e pericoloso. Le Belle Arti come possono accettare un tale scempio?".