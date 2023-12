Garisenda e ipotesi danno erariale. Lepore: “Sento molti chiacchieroni”

Bologna, 14 dicembre 2023 – “Sento molti chiacchieroni che parlano, noi andiamo avanti”. Così il sindaco Matteo Lepore, in riferimento all’ipotesi di danno erariale per le possibili inadempienze dell’amministrazione sulla Garisenda, sollevata da Galeazzo Bignami sulle pagine del ‘Carlino’.

Il viceministro ai Trasporti, nello specifico, aveva parlato di “forti spese sulla torre”, forse causate da un’attenzione superficiale rispetto i ripetuti allarmi sollevati dal Comitato tecnico-scientifico sullo stato del monumento, e quindi di “profili di rilevanza erariale”.

Il sindaco è poi tornato sul nuovo piano della mobilità per risolvere le criticità e le chiusure causate dal mega cantiere sotto le Torri: “Tra la fine di quest'anno e l'inizio del nuovo anno saremo pronti – chiosa il primo cittadino –. Stiamo già facendo le ultime riunioni per il trasporto pubblico cittadino".

I lavori per la messa in sicurezza e il restauro della torre, in particolare, hanno condizionato le corse dei bus: "Sappiamo che ci sono disagi in questo periodo – continua Lepore –: saltano alcune fermate, ci sono un po' di ritardi, ci scusiamo. Ovviamente è tutto dovuto al fatto che sono state cambiate più di 600 linee di autobus con la chiusura di San Vitale. Direi che in gennaio avremo finalmente un nuovo sistema che dovrà essere efficiente".