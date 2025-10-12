Garisenda, Lepore rassicura: "Fine lavori entro il 2028. E aiuti ai commercianti"

Polemiche, botta e risposta, timori tra residenti e commercianti che la nuova torsione della Torre verso via Zamboni porti ad allungare il cantiere della Garisenda. Per questo, il sindaco Matteo Lepore, con una nota, ha deciso di rassicurare: "Finiremo il lavoro della Garisenda nel 2028 come ci siamo impegnati a fare. Sulla durata dei lavori vorrei rasserenare quanti in queste ore sollevano qualche preoccupazione sui tempi del cantiere. Non ci sarà alcun allungamento dei tempi previsti: la data di scadenza resta quella già annunciata e ribadita anche in queste ore". Lo mette nero su bianco il primo cittadino, riguardo il dibattito sulla rimodulazione o meno delle scadenze Pnrr per sistemare la Torre oggetto di torsioni. Lepore conferma in sostanza quanto anticipato venerdì in Aula dall’assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari.

"La discussione sulla rimodulazione dei fondi Pnrr per la Torre attiene esclusivamente al rispetto delle tappe intermedie per la rendicontazione dei fondi. Sono tempistiche burocratiche proprie dei fondi Pnrr, che potrebbero non conciliarsi con alcuni interventi che dobbiamo svolgere", è il ragionamento del sindaco. Che, poi, rassicura i commercianti – e anche Ordine e sindacato dei giornalisti (Aser e Fnsi) – sul fatto che il movimento della Torre registrato in questi mesi "possa essere allarmante. Tutt’altro. Risulta essere positivo per la Torre perché, pur trattandosi di millimetri, segnala un movimento nella direzione giusta per la sua maggiore stabilità".

Lepore dà infine la sua disponibilità a incontrare "nei prossimi giorni gli esercenti e chi riterrà utile per un approfondimento sulla Garisenda. Così come stiamo lavorando ad aiuti economici per la zona nell’ambito del progetto ‘Bologna ti sostiene’ che stiamo predisponendo". Un progetto per sostenere il ceto medio, realizzato con l’aiuto delle banche, per dare prestiti agevolati a negozianti e famiglie. Non si placano, però, le polemiche da parte del centrodestra. Il deputato leghista e coordinatore provinciale Davide Bergamini, annuncia "una raccolta firme se il sindaco non convocherà un’assemblea pubblica per fornire risposte sulla Torre". In linea il capogruppo leghista Matteo Di Benedetto e il segretario cittadino Cristiano Di Martino: "Se si è in ritardo sulla fase uno vuol dire che c’è un rischio di ritardo sulla fase due, perché questa può partire solo dopo la fine della fase uno. La giunta mescola le carte: serve chiarezza".