Garisenda, lo sprint. Ecco i primi container. Lepore: "Gara di velocità". Dalla Regione 5 milioni

"Ma perché, crolla?". Ancora a Bologna c’è qualcuno che non sa della Garisenda. Pochi, ma sfilano, mentre dietro le reti da cantiere di piazza di Porta Ravegnana spuntano due grossi ‘mattoni Lego’ rossi. Sono i container anti-crollo che la Fagioli spa trasporterà ai piedi del grande malata, 22 pezzi che saranno montati per mettere in sicurezza tutti. I cittadini, studenti e turisti, erano ieri tutti con il naso all’insù. Alcuni sbirciavano dai buchi delle reti, mentre il martello pneumatico alle 8.30 turbava inaspettatamente le colazioni nei bar vicini. I grossi moduli erano arrivati all’alba, altri ne arriveranno nei prossimi giorni per la grande fase della prima cintura, che si compierà a gennaio. Poi si proseguirà, fino al girellone proteggi-restauro che accelererà, come ammesso dal sindaco.

"Speriamo di metterci meno di sei mesi per mettere su la gabbia del restauro, e in generale l’obiettivo è metterci meno di 10 anni per tutto il restauro, avevo solo fatto un’analogia con la torre di Pisa – ha detto Matteo Lepore, ieri mattina già alle 8 a supervisionare i lavori sui micropali, all’ombra dei primi due container appoggiati su un fianco della chiesa dei Santi San Bartolomeo e San Gaetano –. Sarà una gara di velocità, vogliamo fare in fretta. Intanto l’attenzione nazionale e internazionale che si è creata attorno è molto importante, sarò intervistato anche dalla tv di Stato cinese". Dalla prossima settimana sarà online anche un sito legato al restauro della Garisenda grazie al quale anche i cittadini potranno donare con più facilità. "Sono molto contento, ho detto che il nostro obiettivo come minimo è di tre milioni – ha continuato il sindaco –, perché le lettere che stiamo mandando e le telefonate che sto facendo mi fanno sentire che in realtà arriveremo a molto di più di 1,5 milioni", cioè la cifra già raggiunta tra donazioni effettuate e impegni in tal senso. "Anche i legami che si stanno creando e coloro che vogliono presentare dei progetti mi fanno pensare che si proseguirà anche l’anno prossimo", ha rimarcato il primo cittadino. Dunque tra le donazioni private e i 15 milioni già garantiti in parti uguali tra Comune, Regione e governo, "non siamo molto lontani dai 20 milioni che vogliamo raggiungere. Il progetto di restauro ci arriverà nei prossimi mesi e quindi il budget definitivo l’avremo più avanti". In più, "ci sono anche i costi esogeni – ha ricordato Lepore –, abbiamo la mobilità da riorganizzare ed è fuori da questo budget".

Intanto la Regione ha ufficializzato il suo primo impegno per i lavori di consolidamento sismico e strutturale della Torre: stanziati 5 milioni di euro. "La Regione farà la propria parte per salvare uno dei due simboli di Bologna, amato ben oltre i confini della città – hanno spiegato ieri il governatore Stefano Bonaccini e l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori –. I lavori per evitare il crollo della Torre Garisenda richiederanno molti anni e molte risorse, per quantificare esattamente tempi e costi ci vorranno analisi approfondite, anche per scegliere l’intervento più adeguato alla situazione. Bene ha fatto intanto il sindaco a prevenire possibili rischi e a mettere in sicurezza tutta la zona". Invece Confesercenti ha protestato: "Troppi 10 anni per i lavori alla Garisenda, un blocco insopportabile per cittadini e commercianti. Altro che sgravi fiscali, servono ristori adeguati".