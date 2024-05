Garisenda, nessun reato. La Procura: "Omissioni?. Il fascicolo va archiviato"

Nessun rifiuto d’atti d’ufficio, nessuna omissione di lavori a un edificio che rischiava il crollo, ossia la Torre Garisenda. La Procura, fa sapere il procuratore capo Giuseppe Amato nel giorno in cui saluta la stampa prima di prendere nuovo incarico alla Procura generale di Roma, la settimana prossima, ha chiesto l’archiviazione del fascicolo senza titoli di reato né indagati aperto dopo l’esposto presentato lo scorso novembre dai consiglieri di Fratelli d’Italia sul ’caso Garisenda’, la torre pendente e a rischio crollo ora protagonista del maxi cantiere attivato proprio per metterla in sicurezza.

Per il procuratore Amato infatti, per quanto riguarda l’ipotizzato (dai querelanti) reato di rifiuto d’atti d’ufficio – i consiglieri di FdI, con in testa il capogruppo Stefano Cavedagna, avevano lamentato di non avere potuto accedere ai documenti sul ’benessere’ della torre redatti tra il 2019 e il 2023 dal comitato tecnico scientifico a essa dedicato –, questo non ha rilevanza penale perché intanto tali atti sono stati poi consegnati ai richiedenti, pur dopo l’intervento della Procura, e poi perché l’iniziale carenza era inserita "in un contesto di incompletezza frutto di un disattento confezionamento degli atti" e non "di una volontà omissiva".

Per quanto riguarda invece la presunta omissione di lavori a edificio che minaccia rovina, ebbene "tale fattispecie è configurabile quando dall’omissione derivi un concreto pericolo per l’incolumità delle persone" e quando "il proprietario del bene", in questo caso il Comune, "non si sia attivato per rimuovere le cause del pericolo accertato", mentre non ha valore se interventi per affrontare la situazione di rischio ci sono stati, ma sono stati inadeguati. Del resto, precisa il pm, "della proprietà e pertinenza dell’attivazione nel tempo da parte del Comune potrebbe discutersi se si fosse in presenza di un crollo avvenuto" e, per fortuna, non è questo il caso.

Infine, è la chiusura, "l’ipotesi contravvenzionale risulta non configurabile in tutta evidenza proprio perché è innegabile che, da tempo, il problema della statica della torre sia stato all’attenzione dell’autorità preposta" e il modo in cui è stato fatto, si ripete, non può essere in quella sede contestato. Né reati né indagati, dunque.

Ora, sarà fissata un’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, che valuterà se accogliere o meno la richiesta d’archiviazione presentata dalla Procura.

Federica Orlandi