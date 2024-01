Garisenda, obiettivo 2026. O si rischiano i fondi Pnrr

Anche per il consoldiamento della Garisenda scatta la corsa contro il tempo per rispettare la scadenza del 2026, mentre la messa in sicurezza dell’area di piazza di porta Ravegnana arriverà ben prima, ovvero entro fine mese, con la posa dei container. Di questi due aspetti si è parlato ieri mattina nell’incontro al ministero della Cultura a Roma che ha visto di fronte i rappresentanti di Palazzo d’Accursio (il direttore generale Valerio Montalto, la responsabile del comitato di consolidamento della torre, Raffaela Bruni, e Manuela Faustini, direttrice del Settore Edilizia) e quelli del ministero, dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni alla Sovrintendente di Bologna, Francesca Tomba, più alcuni dirigenti che si occupano dei progetti del Pnrr e della sicurezza dei beni culturali. Un incontro giudicato cordiale e collaborativo da parte di Palazzo d’Accursio.

Proprio i fondi Pnrr destinati alla torre malata sono stati al centro del confronto e dei ragionamenti di ieri, che si sono incentrati sugli aspetti tecnici legati al finaziamento Pnrr di 5 milioni di euro annunciato dal governo. La scheda del progetto per accedere ai finanziamenti dovrà essere consegnata al ministero entro febbraio: le risorse saranno impiegate per la maggior parte nel consolidamento della torre, mentre per il restauro (come indicato delle regole del Piano nazionale di rinascita e resilienza) ne sarà utilizzata una piccolissima parte. Dunque, regolamento alla mano, il lavoro di consolidamento della Garisenda andrà concluso entro il 2026, pena la perdita dei finanziamenti. Un’eventualità, questa, che gli attori in campo escludono, visto che secondo i piani la fase di consolidamento sarà ampiamente conclusa entro quella data.

Altro aspetto tecnico di cui si è discusso è chi verserà il denaro in questa prima fase dei cantieri: poiché le risorse Pnrr saranno versate solo a rendiconto, il Comune anticiperà le risorse e poi otterrà i rimborsi del caso. Di questi 5 milioni, una parte potrà essere utilizzata per finanziare anche il lavoro di raccolta dati, per la comunicazione e per il progetto sulla torre al Museo Medievale in via di elaborazione (anche in questo caso si tratta di una una piccola parte delle risorse complessive).

Al tavolo si è discusso anche dell’idea di realizzare un gemello digitale della Garisenda, come annunciato dal presidente del Cineca, nonché componente del comitato per il restauro della torre, Francesco Ubertini, che, come ha spiegato l’ex rettore, permetterebbe "di fornire previsioni di comportamento in tempo reale che si aggiornano e dialogano con il sistema di monitoraggio della torre fisica". Al progetto, a cui partecipa anche l’Università, potrebbero essere destinati altri fondi con una linea di finanziamenti dedicata proprio ai progetti di questo tipo. Se ne parlerà, sicuramente, nelle prossime riunioni.

