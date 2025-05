Torre Garisenda, ecco il progetto esecutivo. “Il restauro sarà completato entro il 2028”

Bologna, 13 maggio 2025 - Ecco il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e per il restauro della Garisenda. Il Comune l’ha consegnato oggi in Soprintendenza (chiamata ora a rispondere e a valutare la proposta), tracciando la strada che porterà al consolidamento e alla rimessa in sesto di uno dei simboli della città. Palazzo d’Accursio sottolinea anche come,’dopo un anno e mezzo di monitoraggio, gli esperti “hanno ridimensionato in parte lo stato di allarme” arrivando a poter lavorare “anche nei pressi della torre”. L’obiettivo è finire tutto entro il 2028.

Il progetto prevede ora il montaggio di alcuni ponteggi che permetteranno, “al massimo all’inizio del prossimo anno”, di vedere entrare in azione i famosi tralicci arrivati da Pisa, già all’opera per risollevare la torre in piazza dei Miracoli. I tralicci, attraverso un sistema di cinture in fasce di poliestere, agiranno in due fasi: la prima sarà di “tiro ridotto”, attraverso cavi in acciaio che agiranno in due direzioni, applicando un leggerissimo sforzo orizzontale equilibrante rispetto alla forza generata dalla inclinazione della torre e riducendo così le sollecitazioni alla base.

Portata a termine la prima fase, dopo il confronto con alcuni modelli matematici e l’analisi del gruppo di esperti, si potrà procedere eventualmente con la seconda fase di tiro.

Sarà così realizzato un “campo prove” con l’obiettivo di avere uno spazio dove poter iniettare una “malta speciale studiata appositamente per la Garisenda”, su tutti i lati della torre, come spiega il sindaco Matteo Lepore a Palazzo Pepoli durante la presentazione del progetto. Una malta ad hoc ideata proprio per reagire in maniera corretta al caldo e al freddo.

Infine, ci sarà un tempo di monitoraggio per vedere la risposta della torre e l’evolversi dei rischi. A spiegare le operazioni sono Raffaella Bruni, coordinatrice del gruppo di esperti per la Garisenda, dalla dirigente comunale Manuela Faustini Fustini e dagli altri membri della task force Manuela Stefano Podestà e Gilberto Dallavalle. “In questo anno e mezzo di monitoraggio abbiamo approfondito anche una serie di fenomeni che si sono verificati per cui ci sentiamo di poter ridimensionare in qualche modo rischio unificato e certificato inizialmente”, chiosa Bruni.

Ieri, intanto, è iniziata la rimozione dei basoli propedeutica alla messa in opera dei tralicci.

Il cronoprogramma prevede che questa fase di messa in sicurezza - finanziata complessivamente con 6 milioni di euro tra fondi Pnrr e donazioni - dovrà essere conclusa entro l’estate del 2026 proprio perché l’intervento è legato a finanziamenti europei. Poi si procederà con ulteriori interventi di consolidamento e di restauro, finanziati con fondi della Regione, con il 2028 come termine ultime per vedere completato l’intero intervento, prima di “un successivo ragionamento sull’area attorno e sui container” oggi presenti.

La presentazione ufficiale del progetto esecutivo della Torre Garisenda con il sindaco Matteo Lepore

È soddisfatto Lepore: “Con i fondi comunali attraverso lavori di somma urgenza siamo riusciti a perimetrale l’area attorno alla torre e ad allestire i container, elementi che hanno già ridotto il rischio. Centrando l’obiettivo di finire nel 2028, se saremo stati bravi, saranno passati 4 anni e mezzo dal primo allarme del comitato tecnico-scientifico, cioè la metà del tempo impiegato per mettere in sicurezza la Torre di Pisa”.

Il sindaco spiega poi come evolverà l’intero cantiere, che “rimarrà tale finché non verrà completato il restauro”. Intanto, sj ragionerà se e quando riaprire le visite per la Torre degli Asinelli. “Sarà decisivo il momento in cui toccheremo la torre, un momento di grande delicatezza e pathos per la città - chiude Lepore -. Ringrazio il comitato tecnico-scientifico e i progettisti perché sono tra i migliori al mondo e ci stanno permettendo di salvare un bene per noi unico e importantissimo”.