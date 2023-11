Garisenda, la raccolta fondi piace ai più giovani: “Pronti a donare”

Bologna, 26 novembre 2023 – La raccolta fondi per salvare la Garisenda è già un successo, perché i bolognesi e non solo aderiranno "senza dubbio all’iniziativa", della quale il nostro quotidiano è media partner. Nonostante le transenne, piazza Ravegnana pullula di visitatori e cittadini che, dal basso, fotografano le Due Torri. E l’idea di vedere di nuovo la Garisenda dritta e fuori pericolo, grazie anche alla raccolta fondi che implica il contributo di artisti, cittadini, banche e istituzioni, si fa sempre più forte. Un’ulteriore segnale di solidarietà che richiede lo sforzo di tutti per ristrutturare la nostra grande malata.

Da in alto a sinistra in senso orario Alessandro Ascani, Fabrizia Campisano, Ernesta e Alessandro Lante

«Reputo l’idea ottima, che si basa sul buon senso – racconta Alessandro Lante, studente che vive nel centro storico –. Si tratta di un monumento storico e identitario, che va in ogni modo tutelato. E il fatto che ognuno possa dare il proprio contributo per tenerlo in piedi sicuramente farà la differenza, per cui parteciperò volentieri. È il tratto distintivo della città: è impensabile immaginarla senza". Anche per chi è bolognese d’adozione, "non esiste Bologna senza le torri, sarebbe un po’ come pensare a Parigi senza la Torre Eiffel – spiega Fabrizia Campisano –. Forse bisognava intervenire prima, limitando il passaggio dei mezzi nell’area che ora è limitata. È un vero peccato che si sia arrivati a tanto. Ma sono sicura che il crowdfunding farà il suo operato. Penso proprio di aderirne, condividendo la notizia".

I social, infatti, potrebbero giocare la loro parte. "Ho scoperto della raccolta sfogliando le bacheche online. Mi mobiliterò subito per aderire, perché le Torri sono uno dei motivi per cui noi turisti torniamo sempre in città", sottolinea un turista salentino. Lo spirito dell’iniziativa incarna quello dei cittadini, "disposti a tutto per salvare la Garisenda – afferma Ernesta –. Hanno a cuore il benessere della città, e penso che la colletta avrà grande risonanza. Mi informerò per partecipare: anche un piccolo contributo, l’insieme di gocce fanno un mare".

Dai giovanissimi agli adulti, "si farà il possibile per tutelarla – dice Alessandro Ascani –. Ci sarà forte partecipazione, anche perché qualsiasi bolognese abbia modo di veder certificato un tentativo di salvataggio si butterà a capofitto". Ma nella felicità generale, c’è anche chi appoggia il progetto di solidarietà, ma non condivide a pieno l’idea di dover ristrutturare il patrimonio storico con le tasche e la bontà degli altri. "Assolutamente la campagna porterà i suoi frutti, e su questo siamo tutti d’accordo – concludono Salvatore e Angelo, che vivono e lavorano in città –. Ma sarebbe stato più opportuno intervenire prima, strutturando dei fondi ministeriali e istituzionali. Non sono solamente i cittadini a dover impegnarsi per ristrutturare la torre. Certo, si può dare un contributo, ma non si può pensare di fare tutto con le tasche dei bolognesi".