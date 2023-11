Garisenda, scintille FdI-Comune. I meloniani: "Andiamo dal prefetto"

Fratelli d’Italia è pronta a presentare un esposto al prefetto per fare chiarezza sugli effettivi monitoraggi effettuati negli anni per verificare le condizioni della Garisenda. Lo ha ribadito ieri il gruppo al completo, rilanciando l’accusa mossa due giorni fa dai banchi del Consiglio comunale: ci sarebbe un buco di due anni nei report sulla Torre, a causa di un mancato rinnovo della convenzione con il Dicam universitario, poi tornata nel 2023. All’ennesimo affondo dei meloniani ha risposto il Comune nel pomeriggio: "Accuse che si scioglieranno come neve al sole". Il match tra le due parti non si ferma mai. Intanto martedì 14 novembre, a Roma, si terrà un importante summit tra il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il sindaco Matteo Lepore. Sarano presenti i tecnici di ambo le parti e anche la sottosegretaria Lucia Borgonzoni e il viceministro Galeazzo Bignami. Il summit fa seguito alla lettera del sindaco al ministro per la candidatura della Garisenda all’Unesco. Se ne parlerà, come si farà anche il punto sulla messa in sicurezza della Torre.

FRATELLI D’ITALIA

"Il 30 novembre del 2022 abbiamo formulato un’interrogazione e contestualmente una richiesta di accesso agli atti per avere tutti i dati del Comitato tecnico-scientifico e tutte le analisi del Dicam – ha spiegato il capogruppo in Comune, Stefano Cavedagna –, ma la risposta ricevuta contiene dati risalenti soltanto alla fine del 2018. C’è un buco in queste rilevazioni". Di conseguenza, "o le rilevazioni non ci vengono fornite e questa sarebbe una grave omissione nella risposta alle prerogative dei consiglieri comunali, quindi in questo caso andremmo dal prefetto per un esposto – ha dichiarato Cavedagna –, oppure, qualora non fosse così, sarebbe paradossalmente peggio perché vorrebbe dire che dal 2018 a oggi non ci sono dati". Inoltre "abbiamo scoperto, sempre tramite una risposta – ha continuato il capogruppo assieme alla consigliera Manuela Zuntini – che il dato sullo strapiombo, cioè l’inclinazione della Torre sul suolo, è risalente al 2011. Ovvero diversi anni senza rilevazioni".

IL COMUNE

Interpellato sulla sua posizione, il Comune ha dato la sua risposta. "Le polemiche dei consiglieri di Fdi si scioglieranno come neve al sole – a dichiarare è l’assessore ai Lavori Pubblici, il dem Simone Borsari –. Mi permetto di rivolgere loro il suggerimento di usare maggiore prudenza nel sollevare accuse e nel lanciarsi in deduzioni arbitrarie, perché nel migliore dei casi rischiano di fare una brutta figura. Non ci sono buchi nelle rilevazioni di dati e nel monitoraggio della Garisenda. Il Dicam è solo uno dei soggetti coinvolti, insieme a diversi altri. Trovo grave che si possano sollevare accuse di questo tipo con tanta superficialità". Quanto invece alle "supposte omissioni di relazioni e informazioni – ha continuato l’assessore – ci mancherebbe altro. I consiglieri comunali di Fdi hanno fatto richiesta di accesso agli atti. Dovrebbero sapere come funziona: riceveranno i documenti richiesti nei termini e nei modi previsti dalla legge. Con rammarico registro che l’invito a una gestione bipartisan e leale sia stato seppellito dal tentativo di propaganda a buon mercato". C’è stato il tempo anche di un ulteriore replica di Fdi a Borsari: "La sua risposta conferma quella che sosteniamo. Ed è molto grave".

Paolo Rosato