Garisenda, servono esperti e tanti soldi

Calma e gesso. Qui si rischia di discutere della pagliuzza più che della trave nell’occhio. Punto numero uno. L’attuale giunta comunale Bologna, che certo non è responsabile delle difficoltà strutturali della Garisenda, ora deve concentrarsi a seguire i lavori della task force di tecnici messa a disposizione, capire quali saranno i costi della messa in sicurezza e della ristrutturazione, chiarire bene i tempi di esecuzione dell’operazione. Il sindaco Lepore sembra invece più impegnato a far pressioni sul governo (che certo egli non ama) per avere la tutela Unesco. Chiariamo. Per adesso l’Unesco non c’entra nulla, il problema ora è salvare la Torre. Il ministro Sangiuliano è stato chiaro: "Non esiste nessuna connessione logico-concettuale tra il tema impellente della tutela della Torre con l’inclusione nel perimetro del sito Unesco. La questione è la sottovalutazione dei pericoli, sulla quale spero si faccia chiarezza. Ricordo che la tutela del bene è di competenza del Comune". Stop, fine delle trasmissioni. Meglio ora che la giunta comunale di Bologna si appoggi al governo per mobilitare i migliori esperti e tecnici in circolazione per salvare la Torre, la cui terapia costringe, fra l’altro, ad uno sconvolgimento della circolazione nei dintorni. L’appello a concentrarsi sull’oggettività del problema vale anche per le opposizioni. Qui servono idee, competenze e soldi, tanti soldi. Il resto è noia (Franco Califano dixit).

mail: beppe.boni@ilcarlino.net