Garisenda si muove, Borgonzoni infuriata: “Troppi ritardi. Dal Comune solo scuse”

Bologna, 10 ottobre 2025 – “La nuova rotazione della Garisenda? Una scusa del Comune per giustificare la propria inettitudine e il non rispetto dei tempi del Pnrr”. La leghista Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, qualche ora dopo l’incontro con i tecnici di Palazzo d’Accursio al ministero, è furiosa.

La sottosegretaria leghista alla Cultura, Lucia Borgonzoni, fu la prima ad avvisare Lepore dell’alert sulla Torre

Lei da tempo paventava il rischio che il Comune non fosse in linea con il cronoprogramma...

“Già nel 2023, all’inizio di tutto il caso Garisenda, il cronoprogramma che ci avevano presentato era ’sballato’ rispetto ai tempi del Pnrr che impongono di finire i lavori entro giugno 2026. In ogni caso a maggio scorso ci dissero che il 26 giugno dell’anno prossimo avrebbero finito la prima fase dei lavori con i fondi Pnrr e che la seconda, invece, sarebbe terminata il 30 giugno 2027, con altre risorse. Mi pare che non stia andando così...”.

Insomma, crede che il Comune abbia agito troppo a rilento?

“Sono anni che agisce lentamente. Ricordo che il 2 ottobre 2023 ho saputo dei rischi legati alla salute della Garisenda, ho avvertito subito il sindaco Matteo Lepore per una riunione d’urgenza e, il 20 novembre, abbiamo reperito i 5 milioni del Pnrr nell’ambito del fondo ’Sicurezza edifici, torri e campanili’. Il ministero ha agito molto rapidamente per trovare le risorse e, ora, veniamo a sapere che il Comune non fa a tempo a spenderli e dovrà stralciare alcuni interventi, limitandosi forse alla sistemazione dei tralicci e a lavori per 1,5-2 milioni di euro, di fatto perdendone tre. Il rischio? Che questi fondi vengano rimodulati su altri progetti fuori da Bologna. Se questo significa vuol dire voler bene al nostro monumento simbolo...”.

Viste le complicazioni tecniche, il Comune fa sapere di essere disposto a perdere fondi del Pnrr e, nel caso, di far fronte agli investimenti mancanti con risorse proprie. Che cosa ne pensa?

“Ci vuole coraggio a spacciare le proprie scarse capacità amministrative per un gesto eroico. Loro hanno fino al 20 ottobre per rimodulare il finanziamento. Finanziamento che a questo punto credo forse non abbiano mai voluto, visto i sei mesi per un primo progetto e i vari stralci degli interventi avvenuti ben prima di questi dati. Sto lavorando perché i finanziamenti, essendo rimasto ormai poco tempo, possano restare per la maggior parte sul nostro territorio, per evitare oltre il danno, pure la beffa, per i cittadini che non meritano tutto questo”.

Si va verso lavori più piccoli?

“Immagino di sì. Il ministero ha dato dieci giorni di tempo al Comune per rimodulare gli interventi da fare sulla Torre. Da quello che so l’amministrazione ha anche chiesto al governo una legge nazionale per la Garisenda, come fatto per la Torre di Pisa. Fanno il solito gioco: buttano la palla nel campo avversario. Ma il problema non sono i soldi, ma la loro incapacità”.