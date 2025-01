Garisenda Bologna, via allo smontaggio dei ‘cavalletti’ a Pisa per raddrizzare la torre

Bologna, 28 gennaio 2025 – È iniziato da qualche giorno, presso l'Opera Primaziale di Pisa, il lavoro dei tecnici della Soilmec, divisione metalmeccanica del Gruppo Trevi, per lo smontaggio del primo dei due cavalletti utilizzati a suo tempo dall’azienda per stabilizzare la Torre di Pisa prima dei lavori di consolidamento.

Iniziato lo smontaggio del primo traliccio (alto 12 metri) che fu usato per la torre di Pisa

Entro metà febbraio i grandi tralicci saranno trasferiti in un capannone in regione dove saranno ricondizionati e adattati alle nuove necessità, per essere riutilizzati come strutture di ancoraggio per la Torre Garisenda di Bologna.

I cavalletti hanno ricevuto manutenzione fino al 2019

I cavalletti a sostegno della torre di Pisa, costantemente manutenuti fino al 2019, consistono in due grandi strutture metalliche con tiranti, ancorate in fondazione con un sistema di pali che si spingono fino alla profondità di 30 metri. Con un'altezza di 12 metri da terra, furono disposti a 103 metri di distanza dalla torre toscana durante i lavori di raddrizzamento. Il sistema fu utilizzato con successo a Pisa, anche se non fu mai necessario esercitare il tiro massimo per il quale erano stati progettati.

In queste ore di allerta rossa per il forte vento è come sempre attivo il monitoraggio costante dei dati che arrivano dai sistemi installati sulla Torre e non si registrano al momento criticità.