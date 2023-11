Garisenda, sos fondi. La raccolta di Lepore: "Imprese e banche ci aiutino a salvarla"

Servono un sacco di soldi, letteralmente, per salvare la Garisenda e il Comune non ha altra scelta: da soli è impossibile e ci vuole un’enorme raccolta fondi. Artisti, cittadini, banche, istituzioni, tutti sono stati chiamati ieri dal sindaco Matteo Lepore a mettere una mano sul cuore e nel portafogli. Donare tanto , come è stato fatto anni fa per la fontana del Nettuno, grazie all’impegno diretto all’epoca del Resto del Carlino. Il primo step è quello dell’utilizzo dell’Art Bonus, c’è già un Iban per fare un bonifico a Palazzo d’Accursio. Nei prossimi giorni entreranno in campo invece altri canali e le carte di credito.

"Più che dare un obiettivo io dico: insieme superiamo quella cifra – ha detto il sindaco riferendosi agli 800mila euro raccolti per il Nettuno, nella conferenza stampa con Gianni Morandi e Cesare Cremonini per lanciare il crowfunding –. Gianni e Casare sono due persone innamorate della nostra città, che ringrazio". La raccolta fondi (della quale il Carlino è media partner) parte "con l’orgoglio e la passione di voler vincere ancora una volta una grande sfida – ha sottolineato Lepore – che dobbiamo affrontare come cittadini bolognesi uniti e forti". L’obiettivo è "far crescere questa campagna a livello nazionale e internazionale, perchè il rilievo della notizia è stato grande, è arrivata oltre oceano. Questo significa che le Due Torri sono il nostro simbolo più prezioso". Per metterle al sicuro, il Comune si è rivolto a chiunque voglia donare qualcosa ma Lepore ha detto di aspettarsi un supporto, in particolare, da aziende e banche: "Mi attaccherò al telefono per contattare le persone che sappiamo in città possono dare una mano". Questo con l’obiettivo di reperire maggiori risorse per la Garisenda oltre ai 4,7 milioni già stanziati dal Comune e ai cinque garantiti dal governo. Un modo per "non gravare troppo sulle casse del Comune ma anche perchè abbiamo bisogno di flessibilità – ha ricordato Lepore –, le risorse del Pnrr e anche quelle comunali hanno una serie di regole, quelle del privato ci permetteranno di essere più agili". All’indice c’è anche l’Asinelli. "Non è in pericolo, però ha bisogno di manutenzione. Ce ne occupiamo da anni e nel momento in cui apriamo un cantiere che necessariamente coinvolgerà entrambe le torri, dobbiamo prevedere risorse anche per la sorella più alta. Abbiamo bisogno che il cantiere non crei problemi all’Asinelli e poi di fare la manutenzione richiesta".

Della campagna faranno parte anche cene ed eventi ad hoc e, per cominciare, il Comune ha deciso che il prossimo Festival dei portici coinvolgerà anche le Due Torri, in continuità con la scelta di candidare anche loro a patrimonio Unesco. Della raccolta fondi e dell’intreccio con l’Unesco si occuperà l’assessora alle Relazioni internazionali, Annalisa Boni. "Tante città hanno torri, ma nessuna torre ha una città come la nostra – ha ricordato Boni –. Abbiamo l’opportunità di lavorare insieme per salvare un simbolo così importante. Faremo un lavoro europeo e globale per utilizzare tutti i contatti che abbamo e crearne di nuovi". Ma l’assessora ha escluso che ci possano essere altri canali Pnrr da sfruttare oltre a quello già indicato dal governo. Infine il comitato per il restauro della Garisenda, Lepore ha ribadito che i componenti saranno "italiani, dobbiamo affidarci alle nostre eccellenze".

Paolo Rosato