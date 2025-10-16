Garisenda e l’utilità dei tralicci, Majowecki: “Daranno abbastanza tranquillità”

Bologna, 16 ottobre 2025 – Dallo Juventus Stadium alla copertura dello stadio Olimpico di Roma realizzata per Italia ’90. Dal centro congressi ’la Nuvola’ nella Capitale al lavoro nel gruppo di esperti per salvare nostra Garisenda. L’ingegnere e professore Massimo Majowiecki, classe 1945, tra i maggiori progettisti italiani, oggi racconterà la sua brillante carriera nella conferenza ’Per aspera ad astra: 80 anni di avventure progettuali’ nell’aula magna della facoltà di Ingegneria in viale del Risorgimento 2.

A sinistra l’ingegnere e professore Massimo Majowiecki è tra i maggiori progettisti italiani. A destra la Garisenda

Professore, prima di raccontare la sua lunga carriera, una domanda che sta a cuore a tutti: per la Garisenda possiamo stare tranquilli?

“Direi... abbastanza tranquilli. I famosi tralicci della torre di Pisa servono a lavorare in sicurezza e a restaurare la parte muraria senza rischi. Senza contare che i monitoraggi oggi sono molto più accurati rispetto al passato...”.

Ma come sta la Torre? E che cosa ne pensa di questa nuova torsione positiva?

“Non credo stia così male come viene raccontato. Sulla torsione non ne so granché. Io sono stato coinvolto per la messa in sicurezza della Garisenda per via del mio lavoro di 25 anni fa sulla torre di Pisa. La ’nostra’ torre aveva problemi simili così mi sono impegnato a risistemare le vecchie macchine e a Cesena (alla ditta Trevi, ndr) stanno rigenerando i famosi tralicci. Sono un po’ invecchiati, ma niente di che... ”.

Insomma, quando arriveranno i tralicci si faranno sonni senza incubi?

“Diciamo che queste ’macchine’ danno abbastanza rassicurazioni”.

Queste macchine però dovevano arrivare prima. Ravvisa ritardi? Colpa del Comune?

“Più che altro credo si tratti di un problema di gestione burocratica in generale”.

Guardando indietro alla sua lunga carriera quali sono stati gli eventi cruciali?

“Oggi a Ingegneria farò un parallelismo tra la mia vita, umana, e quella, diciamo, così progettuale. E in tutti questi anni di cose ne sono successe. Dalla rivoluzione dei materiali con l’avvento dell’acciaio alla rivoluzione informatica. Nel nostro campo l’avvento dei computer ha cambiato tutto. Negli anni ’50 e ’60 si facevano calcoli con metodi approssimati, visto che non c’erano i ’cervelloni’. Poi c’è stato il passaggio dal disegno manuale al computer design alla grafica interattiva con il Building Information Modeling (BIM). Ma va sottolineato anche l’avvento degli archistar che disegnano grattacieli strani mettendo in difficoltà gli strutturisti come me... Vista la mia età, diciamo che ho tenuto un piede di qua e uno di là, quindi il mio racconto può interessare quelli di una certa età ma anche i giovani”.

Pro e contro di ieri e oggi?

“Se un tempo serviva da parte degli ingegneri un’intuizione molto forte, perché la capacità di calcolo era ridotta, oggi che c’è una grande capacità di calcolo si può correre il rischio di perdere il senso fisico della cose”.

Con il suo studio Mjw Structures ha fatto progetti importantissimi. A quale è più affezionato?

“Alla copertura dell’Olimpico di Roma fatta nel Novanta. Ho avuto paure, preoccupazioni, la pressione di terminare i lavori entro 16 mesi... Ma alla fine un misto di coraggio, entusiasmo e incoscienza mi ha portato a realizzare l’opera. Un’opera, tutta italiana, che ci hanno anche copiato”.