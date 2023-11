Garisenda, una proposta per salvare la torre ’malata’

Sono bolognese da molte generazioni e a proposito della Garisenda mi chiedo perché non si progetta di sezionarla in strati orizzontali asportabili (810) fino al basamento, quindi riassestare il terreno come risulterà necessario. La torre non ha dettagli architettonici di pregio quindi i danni della operazione saranno risibili. Tale tipo di operazione è gia stata fatta altrove nel mondo con successo, come per il tempio di Abu Simbel.

Stefano Ratta