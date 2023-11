Garisenda, un’opportunità per il turismo

Il ricavato delle contravvenzioni è sottoposto ad un iter amministrativo proprio. Il Comune sta già facendo i conti per capire quanto potrà mettere a disposizione per la Garisenda. E questo è un fatto oggettivo. Poi, come già anticipato, verrà lanciata una sottoscrizione a cui potranno partecipare tutti i cittadini, le imprese, le associazioni chiunque voglia dare una mano per sostenere la gigantesca spesa del restauro che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. C’è chi poi continua a battere il tasto dell’eventuale sottovalutazione da parte dell’attuale amministrazione e di quella precedente sugli allarmi lanciati dai tecnici. Ci penserà la magistratura a chiarire cosa è successo poichè Fratelli d’Italia ha presentato un esposto contro ignoti che prende in considerazione due fattispecie di reato: omissione o rifiuto di atti d’ufficio e omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Ora bisogna guardare avanti e cercare di risolvere la situazione con rapidità e con minor danno possibile per la vivibilità. La svolta imprevista della Torre a rischio può invece diventare un’occasione per rilanciare, una volta terminato il restauro, la proiezione turistica delle Due Torri. Parte del ricavato della sottoscrizione, ha fatto sapere il Comune, verrà utilizzato anche per risistemare l’Asinelli che porta in cassa oltre 1 milione l’anno. Alla fine dei lavori servirà una grande operazione di marketing.

