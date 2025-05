Garrone torna per ’Io capitano’

Matteo Garrone torna al Modernissimo stasera alle 20, per presentare ’Io capitano’. Con una particolarità: il film, girato in digitale, sarà invece proiettato in copia pellicola. La Cineteca di Bologna e il Museo del Cinema di Torino hanno infatti promosso il ’film recording’ degli ultimi quattro film di Garrone che saranno in programma nel mese di maggio.

Inoltre, domani alle 18, sempre al Modernissimo, ci sarà anche la proiezione del documentario ’Allacciate le cinture – Il viaggio di “Io Capitano” in Senegal’, presentato dal regista Tommaso Merighi, Mamadou Kouassi e Enzo Bevar, project manager di Cinemovel Foundation.