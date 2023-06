"Gas serra a livelli critici Non abbiamo più tempo"

di Claudio Cumani

Dopo aver letto il libro, un collega gli ha scritto: "Dovremmo essere ossessionati dal problema perché o lo risolviamo noi o lui risolve noi". Il problema è la questione climatica, o meglio la necessità di annullare le emissioni di gas serra nell’atmosfera. "La concentrazione di questi gas – spiega Lorenzo Forni, docente di Economia politica all’università di Padova e segretario generale di Prometeia Associazione – ha raggiunto livelli critici e ulteriori incrementi potrebbero avere effetti potenzialmente catastrofici". Una questione di drammatica attualità (i fenomeni climatici di questo periodo lo dimostrano) che Forni analizza nel libro ‘Net Zero’ (ed il Mulino) che presenta oggi alle 18,30 all’Ambasciatori, in colloquio con Alessandro Marata e Marco Pollastri. Dunque, dobbiamo ridurre, di molto e in poco tempo, il flusso di gas serra nell’atmosfera. Ma ce la faremo? Siamo immersi nella plastica, gli aerei ci volano sulla testa, la produzione di cemento e acciaio è fondamentale per la nostra economia...

Professor Forni, quanto è allarmante la situazione?

"Prima o poi dovremo portare le emissioni a zero. Non basta ridurle: è come mantenere il tappo chiuso in una vasca da bagno col rubinetto aperto, e sperare che l’acqua non esca. Farlo entro il 2050 è uno sforzo colossale ma gli strumenti non ci mancano: oltre alla produzione di energia, emettendo meno (come ad esempio con il solare e eolico), dobbiamo puntare sul risparmio energetico, sul riciclo e sulla diffusione del verde. Poi, certo, un po’ di CO2 resterà. Al momento ci sono numerosi esperimenti per catturare la CO2 nell’atmosfera ma molti non sono praticabili".

Sostiene che abbiamo quasi tutti i mezzi ma manca la volontà politica. Forse, però, anche l’economia ha responsabilità?

"Non c’è dubbio. Il sistema capitalistico non aiuta il risparmio energetico, ma non risolveremo il problema sperando di ridurre i consumi, non si può attuare il progresso tecnologico e infrastrutturale di cui abbiamo bisogno con la decrescita. Molto nel mondo si sta muovendo. La Cina è leader nella produzione dei pannelli solari e della auto elettriche, gli Stati Uniti hanno varato incentivi per le rinnovabili ma in Italia siamo fermi. Temi come l’espansione del solare e eolico, la ricerca sull’idrogeno o una valutazione del nucleare non sono rinviabili".

Arrivare ad emissione zero entro il 2050 significa scongiurare un aumento della temperatura ed evitare conseguenze allarmanti?

"E’ probabile che sia così ma sui fenomeni climatici non esiste certezza. Intendiamoci, per aumenti di temperature di qualche grado non è in dubbio la sopravvivenza umana, ma potrebbe provocare migrazioni enormi e scenari inattesi. Quel che è certo, però, è che non possiamo non fare nulla o procrastinare il problema, pensando non ci riguardi. Prima o poi dobbiamo arrivare a emissioni nulle se vogliamo fermare l’aumento delle temperature".