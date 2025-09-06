Gasparri e il caso Bologna: "Pipe gratis per il crack. Su quali basi sanitarie?"

Il Comune di Bologna distribuisce gratis pipe da crack ai consumatori. Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha presentato un’interrogazione al ministro della Salute, Orazio Schillaci, e al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Senatore, come nasce l’interrogazione?

"Da un confronto che ho avuto con medici e operatori specializzati. Il mio atto pone domande facendo riferimento alle fesserie pronunciate dal Comune e alle sue giustificazioni ridicole".

Ad esempio?

"Basta leggere le dichiarazioni dell’assessora Madrid sulla diminuzione delle patologie, come l’Hiv, che sarebbero collegate al consumo. Dichiarazioni del tutto assurde sul piano scientifico. Gli amministratori di Bologna quindi non solo fanno scelte dannose mettendosi a mandare un messaggio negativo, ma fanno anche circolare quelli che sono errori sul piano sanitario".

Lei cosa chiede, quindi?

"Dato che gli amministratori bolognesi inquadrerebbero la distribuzione delle pipe da crack nell’ottica della cosidetta ‘riduzione del danno’, chiediamo di sapere in base a quali evidenze sostengano ciò e se la distribuzione rientri tra i Lea della Regione. Questa scelta desta grande perplessità anche in ordine alla legittimità e opportunità di uso di risorse pubbliche nella fornitura di strumenti destinati al consumo di sostanze illegali. Chiedo quindi anche se ciò non risulti in contrasto con la corretta gestione finanziaria di un ente locale, che alla fine risulta favorire il consumo di droga".

Al punto che ha definito il Comune bolognese ‘un collaboratore degli spacciatori’.

"È quello in cui rischia di trasformarsi se continuerà su questa strada. Il governo, al contrario, ha presentato un disegno di legge – sarà discusso in autunno – per elevare il tetto, in merito alle condanne, da 6 a 8 anni per scontare la pena in comunità e non in carcere. Il governo quindi va in direzione del recupero, offrendo un’alternativa al carcere. Altro che pipe gratis".

Si vuole così anche limitare le conseguenze – violenza, crimini, degrado e allarme sociale – che lo spaccio porta con sé?

"Certo. Purtroppo si trovano sempre più droghe nuove e a prezzi sempre più accessibili. Non si può e non si deve banalizzare. Basta prendere il caso dello stupratore di Tor Tre Teste (arrestato per aver violentato una donna e gravemente indiziato per la violenza su di un’altra donna) che si è ‘giustificato’ dicendo di non essere riuscito a controllarsi perché sotto l’effetto di crack. È inaccettabile. E purtroppo il consumo di questa sostanza sta crescendo. Bisogna quindi agire per contrastarne l’uso, e non, al contrario, per favorirlo, come fa invece Bologna".