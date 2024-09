Gasparri: "L’A1 è un calvario". Autostrade: "Lavori necessari"

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, punta il dito contro l’A1. "È bene che la società Autostrade sia più precisa nelle comunicazioni circa i disagi che incontrano alcuni viaggiatori – sferza Gasparri –. La notte scorsa (lunedì notte, ndr) l’autostrada tra Bologna e Roma era sostanzialmente infrequentabile, tra tratti chiusi, restringimenti di carreggiate, entrate e uscite dall’autostrada per percorrere le strade statali bloccate da file ininterrotte di camion. Da Bologna a Roma un autentico calvario per i viaggiatori, di cui ho raccolto personalmente il grido d’allarme".

E ancora: "Quando si ha una concessione pubblica così importante e si incassano tanti soldi si hanno dei doveri verso l’utenza. Ho raccolto la protesta di tanti camionisti, lavoratori e viaggiatori che sono stati costretti a un autentico calvario su un’autostrada, ribadisco, totalmente infrequentabile. Sconsiglio di utilizzare la Bologna-Roma, visto che la società Autostrade non è in grado di garantire, soprattutto in alcune ore, un servizio adeguato e, soprattutto, un’informazione puntuale agli utenti".

All’attacco del senatore azzurro ha risposto direttamente la società: "Aspi lavora quotidianamente per restituire ai viaggiatori una rete sempre più moderna ed efficiente. Comprendendo il disappunto e scusandosi con gli utenti per il disagio, Autostrade per l’Italia spiega che, proprio per limitare l’impatto sull’utenza, le chiusure e parte delle attività cantieristiche vengono concentrate nelle ore notturne, durante e le quali transita circa il 10% del traffico giornaliero. Queste attività e le relative condizioni di viabilità vengono comunicate puntualmente, oltre che sul portale Aspi, attraverso comunicati e canali di infoviabilità. Le informazioni sono veicolate in tempo reale".

fra.mor.