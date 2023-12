Salvati da un’accumulatrice seriale 20 gatti a Bologna

Pianoro (Bologna), 13 dicembre 2023 – Salvati da un’accumulatrice seriale che li teneva in cattive condizioni. E’ la storia a lieto fine per una ventina di gatti a Pianoro. I mici sono stati salvati grazie a un'operazione congiunta tra Ausl, Carabinieri e Guardie zoofile a Bologna e poi affidati all'Oasi Felina di Pianoro. Come dice in un comunicato l’Oasi Felina i gatti "venivano tenuti in grave situazione da una un'accumulatrice seriale", che abita nello stesso comune del bolognese.

I gatti non sono sterilizzati e non sono vaccinati, spiega ancora l'Oasi, hanno vissuto in promiscuità e diverse gatte sembrano gravide. "Nessuno di loro ha mai fatto test e non sappiamo se hanno malattie infettive", aggiungono i volontari. Il recupero dei mici "è stato difficoltoso ed è stato reso possibile solo grazie alla presenza di numerose forze intervenute". Alla fine la persona ha accettato di consegnare i gatti che ora sono tutti nell'Oasi, "spaventatissimi ma al sicuro".

Ora, spiega ancora la struttura, "sarà necessario procedere al più presto su tutti i gatti con dei test per capire se sono presenti anche malattie infettive come Fiv, Felv, parvovirosi, giardia o altro. Nel frattempo devono rimanere isolati dagli altri gatti e monitorati".

Per l'Oasi di Pianoro sarà "uno sforzo economico e organizzativo importante", per questo la struttura ha attivato un fondo dedicato per chi vuole contribuire, con una donazione, alle spese sanitarie e alle cure dei gatti. Di ogni animale, tra l'altro, si dovrà valutare anche la provenienza.

La notizia del ritrovamento dei gatti diventa importante alla luce del fatto che, negli ultimi mesi, proprio a Pianoro, erano scomparsi almeno 30 gatti in un arco temporale di circa 30 giorni, tra cui quello di una nota influencer che aveva rivolto un appello accorato per la sua restituzione.

"Per questo- sottolinea Antonio Dercenno, presidente dell'associazione che gestisce l'Oasi Felina- invitiamo tutte le persone che hanno subito la scomparsa di un proprio gatto a contattarci o a venirci a trovare".