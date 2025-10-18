Sos case popolari
18 ott 2025
ZOE PEDERZINI
Gatti segregati nella sporcizia

Blitz in una casa fatiscente: trovati 47 felini in condizioni igienico-sanitarie pietose.

Blitz in una casa fatiscente: trovati 47 felini in condizioni igienico-sanitarie pietose.

Blitz in una casa fatiscente: trovati 47 felini in condizioni igienico-sanitarie pietose.

Quasi 50 gatti, in condizioni igienico-sanitarie precarie: questo ha trovato l’Oasi Felina di Pianoro, a seguito di svariate segnalazioni, in una casa di Monghidoro. A raccontare la vicenda l’Oasi stessa su Facebook: "Decine di gatti che vivevano in condizioni igieniche pietose, tra feci, urine e rifiuti di ogni tipo in una struttura fatiscente a Monghidoro, a due passi da noi. Una situazione che denunciavamo inutilmente da anni, con denunce alla Asl, esposti e segnalazioni ripetute che non sono mai state ascoltate. Ora finalmente, dopo l’ennesima denuncia, siamo riusciti a intervenire con i carabinieri e abbiamo trovato una situazione al di la di ogni immaginazione. Nella casa vivevano 47 gatti terrorizzati che sono stati tutti recuperati". L’Oasi aggiunge: "Faremo di tutto per loro, su questo non ci sono dubbi. La domanda però resta una: come diavolo è possibile che queste situazioni conosciute possano andare avanti così tanto? Le case degli orrori crescono e durano nel tempo perché qualcuno che dovrebbe controllare e intervenire non lo fa. Perché veterinari compiacenti vedono e non denunciano. Perché situazioni intollerabili vengono tollerate. A noi tutto questo non va bene e continueremo a gridarlo forte finché non verremo ascoltati. Tutti i gatti salvati ora verranno accolti e curati. Li abbiamo sottoposti a visite ed esami, ci prenderemo cura di loro e cercheremo di far dimenticare loro quello che hanno vissuto. Per le loro cure abbiamo aperto un fondo dedicato".

"I primi arrivati da questa situazione all’Oasi – aggiungono dalla struttura pianorese – sono: Morgan, 8 anni: gli manca l’occhio sinistro, è sottopeso e fortemente malnutrito e disidratato ed è positivo alla giardia; Raperonzolo, 12 anni, è Felv positiva, disidratata, malnutrita, e sono state programmate radiografie alla testa". Così il sindaco, Barbara Panzacchi: "Il Comune non era a conoscenza di questa situazione, e ci tengo a specificarlo. Nessuno di coloro che ha denunciato questa situazione lo ha mai comunicato al Comune: né a me né ad altri assessori".

Zoe Pederzini

