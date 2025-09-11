Gatto: "Il mio omaggio a Blakey"

"Quando Art Blakey regalò l’iconica batteria Gretsch al dentista musicista Francesco Lo Bianco era l’uomo più felice del mondo. Fischiettava e stringeva mani, confidando a chiunque capitasse a tiro d’avere “finalmente una bocca come Dio comanda“". A raccontare l’aneddoto è Roberto Gatto, cellule argute di modern mainstream proposte in souplesse. Il più noto drum player d’Italia sabato alle 21.30 sarà protagonista del tributo ad Art Blakey a cui è dedicata la Stella del Jazz, dividendo la ribalta del Pavaglione con il Genius loci Piero Odorici al sax tenore, Nico Menci al piano e Paolo Benedettini al contrabbasso. Maestro, ’A proposito di Art’ …è il punto più alto della breve rassegna: non solo musica, ma anche un mini-scoop, occasione giusta per ritirare il premio La Strada del jazz 2025 …

"Riconoscimento che abbellirà la bacheca. Tornando a Blakey, di batterie per sdebitarsi tra gli anni ’60 e ’70 ne regalò due a Lo Bianco, che nel frattempo aveva rimesso a posto i denti di Monk, Mingus e Chet Baker. L’ultima Gretsch, custodita dal dentista batterista nella cantina di via Rizzoli, acquistata dal Torrione di Ferrara dagli eredi, è a disposizione dei musicisti che si esibiscono nel club".

Il suo omaggio a Blakey è quasi un percorso filmico come quello che dedicò al batterista ’bianco’ Shelly.

"Analogie intense. Di fatto rovisteremo in un canovaccio ispirato ai brani più torrenziali e stregoneschi firmati da Blakey e da Horace Silver, co-fondatore dei Jazz Messengers, intendo Keith Jarrett e Wayne Short, Lee Morgan, Curtis Fuller e Freddy Hubbard. Tutto in asciutto stile hard bop".

Batterista dal suono terroso, potente, spirituale, in che misura il genio di Pittsburgh ha influenzato il suo modo di suonare?

"È stato uno dei miei ispiratori principali assieme a Tony Wiliams ed Elvin Jones con cui ha introdotto l’afro beat nel jazz. Ma qualcosa di speciale l’ho rubata un po’ a tutti i batteristi di quella generazione che ho conosciuto personalmente".

L’impatto più importante che Blakey ha avuto nel jazz?

"Art ha incarnato l’hard bop, evoluzione energizzata del bebop radicata nel blues e nel gospel. Ha reso il ride cymbal un elemento narrativo, ma soprattutto è stato un grande band leader, co-fondatore di gruppi che ti scuotevano da dentro, come i Jazz Messengers, un’incredibile fucina di talenti".

Pronto, dunque, per un concerto di consonanze ad ampio spettro?

"Il palco è anche improvvisazione, poi ci sono le certezze. Con Hubbard nel 1980 ho suonato a Nizza, con Curtis Fuller e Cedar Walton ho anche registrato. Una scena che non c’è più. Quella nuova è interessante, ma non ha la stessa potenza comunicativa. I giovani portano creatività, in cambio di esperienza utile per crescere. Poi ci sono i grandi vecchi: ho ripreso a suonare con Franco D’Andrea che a 84 anni suona meglio di sempre. Come Rava".

E della partnership con Odorici che cosa ci racconta?

"Che tra noi c’è grande feeling non solo sul palco. Alla scuola di Alberto Alberti Piero ha imparato a frequentare il grande jazz: può vantarsi di aver suonato con le leggende".